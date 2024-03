UniCredit e Antares: sottoscritto un Sustainability Linked Minibond da €3 mln

UniCredit: siglato un Sustainability Linked Minibond da 3 milioni di euro, l'operazione avrà una durata di 10 anni

UniCredit ha sottoscritto un Sustainability Linked Minibond da 3 milioni di euro emesso da Antares di Parma, azienda di consolidata esperienza nel settore automotive come concessionaria e officina specializzata. L'operazione ha una durata di 10 anni ed è finalizzata a supportare lo sviluppo dell'impresa e un miglioramento dei suoi profili di sostenibilità. Questa emissione obbligazionaria Sustainability-Linked è uno strumento del mercato della finanza sostenibile che incentiva alla realizzazione di obiettivi sulla performance ESG.

Prevede inoltre un meccanismo di aggiustamento del margine che contempla la riduzione o l'aumento del tasso di interesse al raggiungimento o meno dei target previsti nelle clausole di sostenibilità con le quali l'azienda si impegna, nell’arco del piano, ad ottenere e migliorare il rating Esg che sarà assegnato da Ecovadis, incaricata della certificazione del raggiungimento dei target. Antares, pone in tal senso tra i suoi principali obiettivi di sostenibilità l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso la sede di via Paradigna, a Parma, al fine di raggiungere l’80% di energia autoprodotta a servizio della avvenieristica carrozzeria presente nell’impianto e dei già programmati investimenti Industria 5.0.

Antares è un’azienda che opera da oltre mezzo secolo nel settore automotive con mandato di assistenza a marchio Mercedes-Benz, al quale si sono aggiunti Volkswagen e Ford. Partendo da Parma, nello storico immobile di Via Lavagna, oggi vanta complessivamente 8 impianti ubicati tra Parma, con un nuovo ed importante centro operativo e logistico in Via Paradigna, Fidenza, Padova e Roma. Leader europeo nella manutenzione on site delle flotte commerciali, ha saputo innovare il settore dal punto di vista “ergonomico” progettando, sviluppando e realizzando un nuovo layout di strutture con cui equipaggiare i veicoli impiegati per effettuare le prestazioni a domicilio.

Parallelamente ha innovato tecnologicamente, ideando una app che gestisce, pianifica e monitora tutti gli interventi effettuati e da effettuare sui mezzi clienti, calcolando l’itinerario più economico in termini di tempo e spesa. Grazie alla sola attività on site Antares, con i suoi 15 mezzi, riesce ad effettuare annualmente la manutenzione a 30.000 targhe nel territorio nazionale. Dal punto di vista economico e societario, negli ultimi 10 anni il fatturato è cresciuto, passando dai 6milioni di euro del 2013 agli oltre 25 milioni di euro del 2023. Il capitale sociale, da 119mila euro del 2013, è cresciuto fino agli attuali 10 milioni di euro. Altro numero, emblema della crescita, riguarda il team: ad oggi oltre 150 dipendenti.

Manuel Ghiretti, Amministratore Delegato di Antares, ha commentato: ”Questo è un traguardo, importante, un obiettivo che ci eravamo prefissati e che oggi abbiamo raggiunto. Sono orgoglioso di lavorare per questa grande azienda che, per la vocazione imprenditoriale del fondatore, ha da sempre puntato sull’eccellenza del servizio e della qualità. Un’azienda che con il cambio generazionale ha visto succedere al Commedator Armani i figli, Luigi e Tania ed il nipote Paolo che non solo hanno saputo far tesoro di quei valori, ma li hanno usati come solida base su cui costruirne il futuro. Che oggi è il presente. L’operazione che ho portato a termine è anche il punto di partenza per la realizzazione di piani di investimento e sviluppo e per dar corso ad accordi commerciali che andranno ad incrementare fatturato, redditività e sostenibilità. Ringrazio i miei collaboratori e UniCredit che mi hanno permesso di realizzare questa operazione. Per tutto quello che abbiamo costruito fino ad oggi ci sono voluti impegno, dedizione e coraggio, ma soprattutto ci sono volute le persone giuste”.

“Come banca e partner delle imprese del territorio agiamo in concreto, offrendo molteplici soluzioni adeguate a ogni esigenza e dimensione aziendale. Siamo infatti determinati a sostenerle nel cogliere nuove opportunità di sviluppo. Ciò anche attraverso forme di finanziamento alternative, come questo minibond sustainability linked, strumento che consente di coniugare l’opportunità di accedere al mercato dei capitali con l’attenzione alla sostenibilità, esigenza prioritaria e forte booster di competitività. Siamo infatti convinti che la crescita del tessuto produttivo non possa prescindere dal raggiungimento di obiettivi ESG. Ci impegniamo in questo percorso al fianco degli imprenditori per promuovere e supportare la realizzazione di un futuro economico più sostenibile”, ha commentato Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit.