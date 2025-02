UniCredit nominata Banca dell'Anno 2024 da International Financing Review

UniCredit riconosciuta Banca dell'Anno 2024 a livelllo globale da International Financing Review

UniCredit ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale con la nomina a "Banca dell'Anno 2024" e "EMEA Loan House" da parte di IFR (International Financing Review). L'annuncio è stato pubblicato il 5 febbraio su ifre.com e sarà incluso nel supplemento dedicato agli IFR Awards, mentre la cerimonia ufficiale di premiazione avrà luogo il 17 marzo a Londra.

IFR, considerata la principale fonte globale di analisi sui mercati dei capitali, si avvale di un team di esperti e professionisti del settore che garantiscono un'informazione imparziale e di alta qualità. A sottolineare il valore di questi premi per UniCredit è stato Matthew Davies, caporedattore di IFR, che ha evidenziato il ruolo di Andrea Orcel nelle operazioni di M&A e il profondo cambiamento che ha interessato la banca negli ultimi anni. Secondo Davies, UniCredit è passata da una realtà bancaria nella media a un leader nel panorama europeo, distinguendosi per redditività, dinamicità e spirito imprenditoriale, a beneficio dei clienti e dell’intero settore bancario italiano ed europeo. Questo riconoscimento giunge in un momento di profonda trasformazione per UniCredit, che ha avviato un percorso di rinnovamento sia culturale che industriale con l’obiettivo di ridefinire il proprio futuro e consolidarsi come la banca del futuro per l’Europa.

Commentando i premi, Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha affermato: "Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati e di ciò che rappresentano per la trasformazione di UniCredit. Oggi siamo una banca diversa e, mentre concludiamo la prima fase di UniCredit Unlocked avendo superato tutti i nostri obiettivi, è un piacere riflettere su quanta strada abbiamo fatto. Siamo diventati un punto di riferimento per l'eccellenza bancaria in Europa grazie al duro lavoro e alla dedizione delle nostre persone, che si impegnano senza sosta per offrire risultati ai nostri clienti e alle loro comunità. Questi sono i loro premi e dovrebbero essere molto orgogliosi di ciò che hanno realizzato".

Oltre agli IFR Awards, UniCredit ha ottenuto ulteriori attestati di eccellenza dalla prestigiosa rivista internazionale The Banker, parte del gruppo Financial Times, che le ha conferito i titoli di "Banca dell'Anno", "Banca dell'Anno in Europa" e "Banca dell'Anno in Italia" per il 2024. Con 15 milioni di clienti distribuiti in 13 mercati europei, UniCredit continua a concentrarsi sul supporto alle persone, alle imprese e alle comunità, favorendo una transizione verde equa e sostenibile, con l’obiettivo di garantire una crescita solida e duratura nel tempo.