UniCredit, conclusa la XVI edizione della campagna “Il Mio Dono” per le Organizzazioni Non Profit

UniCredit, terminata con successo la sedicesima edizione di “Il Mio Dono”: raccolti oltre 560 mila euro per il Terzo Settore

Si è conclusa con grande successo la sedicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione "1 voto, 200.000 aiuti concreti – Il tuo click può fare la differenza", organizzata da UniCredit a sostegno delle Organizzazioni Non Profit italiane.

Grazie all'iniziativa, sono stati coinvolti oltre 67.000 sostenitori che, con il loro voto e le loro donazioni, hanno contribuito a raccogliere più di 560.000 euro. Di questa somma, 200.000 euro sono stati messi a disposizione direttamente da UniCredit attraverso il fondo Carta Etica, mentre oltre 360.000 euro sono stati donati tramite la piattaforma digitale.

La partecipazione è stata straordinaria: in soli 54 giorni sono stati registrati più di 67.000 voti provenienti da tutta Italia, con una media giornaliera di oltre 1.200 voti. Le donazioni aggiuntive, raccolte grazie all’azione di sensibilizzazione delle organizzazioni aderenti, hanno superato i 360.000 euro grazie al supporto di oltre 6.000 sostenitori.

Tra le numerose realtà beneficiarie, tre in particolare si sono distinte per il maggior numero di voti e donazioni ricevute: Fondazione Banco Alimentare ETS: impegnata nella raccolta e distribuzione di eccedenze alimentari per aiutare le persone in difficoltà su tutto il territorio nazionale. Cooperativa Paradigma S.C.S. Onlus: attiva dal 1987 a Torino, offre supporto a minori provenienti da contesti difficili e a persone con disabilità. Fondazione Le Vie dei Tesori: un'importante realtà siciliana che si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale dell’isola, coinvolgendo le migliori energie delle città.

Dal 2005, il fondo Carta Etica di UniCredit ha sostenuto ben 1.400 progetti in tutta Italia, destinando oltre 40 milioni di euro a iniziative di utilità sociale per rispondere ai bisogni più urgenti delle comunità. L’edizione 2024-2025 di "Il Mio Dono" conferma il ruolo centrale della banca nel supporto al Terzo Settore e nel promuovere un modello di solidarietà attivo e partecipativo.