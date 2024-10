UniCredit e MCC sostengono la crescita internazionale di Eagle Pictures

UniCredit e Mediocredito Centrale: stanziato finanziamento da 10 milioni di euro a favore di Eagle Pictures

UniCredit e Mediocredito Centrale (MCC) sostengono la crescita internazionale di Eagle Pictures con un finanziamento da 10 milioni di euro supportato dalla Garanzia Futuro di SACE. Contestualmente, UniCredit e MCC hanno strutturato e sottoscritto un minibond da 5 milioni di euro con una durata di 6 anni per sostenere il nuovo piano di sviluppo e gli investimenti di Eagle Pictures.

Eagle Pictures è una società di produzione e distribuzione cinematografica che produce, distribuisce e investe in film e serie televisive; opera come distributore indipendente da oltre 30 anni e rappresenta in Italia “Paramount” e "SONY", due delle più importanti major americane. La società, il cui principale azionista è Tarak Ben Ammar, distribuirà prossimamente nelle sale “Babygirl”, la cui protagonista Nicole Kidman ha vinto la Coppa Volpi come miglior interpretazione femminile all’81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e il nuovo film di Francis Ford Coppola “Megalopolis” che sarà la pre-apertura della prossima Festa di Roma.

“UniCredit è banca di riferimento per il settore audiovisivo. Abbiamo una squadra di colleghi dedicata solo a questo settore, per prodotti che vanno dal tax credit fino ai basket bond e ai minibond. Con il desk audiovisual, UniCredit ha erogato finanziamenti alle produzioni e alla distribuzione per 400 milioni e nei primi 6 mesi del 2024 abbiamo più che raddoppiato le erogazioni al settore rispetto al 2021, riconfermando l’impegno nel settore”, ha dichiarato Roberto Fiorini, Regional Manager per il Centro Italia UniCredit.

“Sostenere le imprese nel loro percorso di sviluppo è tra i nostri obiettivi primari. Con questa operazione", ha commentato Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale, "diamo un contributo concreto alla crescita sul mercato internazionale di Eagle Pictures, attore di rilievo ed eccellenza italiana del panorama cinematografico. L’industria del cinema, fiore all’occhiello del nostro sistema produttivo, è tra i settori con i quali intendiamo ampliare in futuro le occasioni di collaborazione”.

"Noi di SACE siamo fieri di supportare uno dei principali player nel settore dei media", ha affermato Alessia Iannoni Sebastianini, Senior Relationship Manager di SACE. "Questa operazione, in collaborazione con Mediocredito Centrale e UniCredit, potenzia il piano di sviluppo e di investimenti di Eagle Pictures, sostenendone la crescita internazionale e confermando il nostro impegno verso le imprese italiane che mirano a costruire strategie di business di successo a lungo termine".