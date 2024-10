UniCredit e SACE al fianco di Avoni Industrial: stanziato finanziamento da 2,5 mln

UniCredit e SACE insieme a supporto di Avoni Industrial: sottoscritto Sustainability Linked Minibond da 2,5 milioni di euro

UniCredit ha sottoscritto un Sustainability Linked Minibond da 2,5 milioni di euro emesso da Avoni Industrial, storica azienda dell’area bolognese, distributore ufficiale di motori e ricambi FPT Industrial. L'operazione è assistita al 70% da Garanzia SACE, ha una durata di 6 anni ed è finalizzata a supportare l’impresa nello sviluppo di prodotti motorizzati con propulsori endotermici in grado di ridurre l’impatto ambientale delle macchine mobili e stazionarie (livello emissivo Stage V), che utilizzano biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), rinnovabile e a neutralità carbonica.

Questa emissione obbligazionaria Sustainability-Linked è uno strumento del mercato della finanza sostenibile che incentiva alla realizzazione di obiettivi sulla performance ESG. Prevede inoltre un meccanismo di aggiustamento del margine che contempla la riduzione o l'aumento del tasso di interesse al raggiungimento o meno dei target previsti nelle clausole di sostenibilità con le quali l'azienda si impegna, nell’arco del piano, ad ottenere e migliorare il rating ESG assegnato da un ente incaricato della certificazione del raggiungimento dei target.

Avoni pone in tal senso tra i suoi principali obiettivi di sostenibilità quello di rendere i motori endotermici utilizzabili in carbon neutrality, efficientandone l’utilizzo ed i servizi dedicati. Fondata nel cuore della Motor Valley bolognese nel 1948, Avoni è una realtà storica specializzata nella vendita di motori e ricambi FPT Industrial per veicoli on e off-road. L’azienda si è da sempre distinta per la sua capacità di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, diventando un punto di riferimento per qualità e innovazione. Grazie alla passione per i motori e a una rete consolidata di partner, Avoni offre soluzioni all'avanguardia per il settore agricolo e industriale. Oggi, con oltre 70 anni di esperienza, continua a guardare al futuro, mantenendo forti radici nella tradizione con uno sguardo rivolto verso le sfide di domani.

Francesco Avoni, AD della Avoni Industrial, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la sottoscrizione di un minibond con UniCredit, un passo strategico per finanziare i nostri progetti all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, con l’obiettivo principale di traghettare un prodotto consolidato come il motore endotermico al rispetto totale delle linee guida sulla rinnovabilità e sulla neutralità carbonica. Questo accordo ci permetterà di dare continuità alla nostra lunga storia imprenditoriale nel settore motoristico, rafforzando l’impegno verso il raggiungimento di nuovi e prestigiosi obiettivi. Ringraziamo UniCredit per la fiducia accordata e siamo entusiasti di poter guardare al futuro con rinnovate ambizione e responsabilità”.

“Siamo felici di accompagnare una storica realtà produttiva del territorio come Avoni nel percorso che coniuga innovazione e sostenibilità. Lo facciamo attraverso lo strumento dei minibond che permette alle PMI di approcciare il mercato dei capitali, diversificando le proprie fonti di finanziamento. Queste emissioni costituiscono una leva finanziaria che consente in concreto di sostenere i progetti di crescita delle imprese e, grazie alle caratteristiche della nostra offerta Sustainability linked, rappresentano una reale occasione per aumentare le risorse dedicate alle tematiche ESG. L’operazione in oggetto conferma l’impegno del nostro Gruppo al fianco degli imprenditori, per supportarli nella crescita in competitività e per sostenere lo sviluppo e il benessere dell’economia del territorio”, ha commentato Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit.

SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica del Paese e offre alle imprese che mintendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile molti strumenti per orientare la loro strategia ESG.