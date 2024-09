UniCredit e SACE: sottoscritto finanziamento da 17,5 mln a favore di Chiron Energy

UniCredit e SACE: insieme per supportare la crescita sostenibile di Chiron Energy con un finanziamento da 17,5 milioni di euro

UniCredit e SACE hanno sottoscritto un finanziamento corporate di 17,5 milioni di euro per supportare la crescita sostenibile di Chiron Energy, gruppo italiano leader nello sviluppo e costruzione di impianti solari per la produzione di energia rinnovabile. Il finanziamento sarà suddiviso in due tranche, la prima di 5,5 milioni di euro, interamente erogata da UniCredit, la seconda di 12 milioni, erogata da UniCredit e supportata da Garanzia Green di SACE in convenzione.

Il prestito ha lo scopo di sostenere il piano industriale del Gruppo Chiron Energy e specificatamente lo sviluppo della pipeline di nuovi progetti fotovoltaici sul territorio nazionale. L’azienda potrà così accelerare il proprio processo di crescita verso un modello di produzione di energia elettrica sempre più sostenibile e meno impattante in termini di emissioni climalteranti, andando al contempo a contribuire ad una maggiore indipendenza del sistema elettrico nazionale rispetto alle fonti fossili di importazione.

Chiron Energy, tra i principali player italiani del settore, è una piattaforma integrata di sviluppo, costruzione e gestione di impianti da fonte solare. La società, nata nel 2020, è oggi uno dei gruppi italiani più attivi nello sviluppo di nuovi progetti di transizione energetica sul territorio nazionale. La società ha attualmente oltre 20 impianti operativi per una potenza installata di oltre 62 megawatt ed ulteriori 7 impianti per oltre 44 megawatt sono attualmente in costruzione. Nel biennio 2025-26 la società prevede inoltre di autorizzare e realizzare ulteriori 250 megawatt di nuova capacità produttiva da fonte solare.

“Sono entusiasta di poter annunciare questa nuova operazione che conferma la fiducia verso il nostro gruppo nonché l’impegno concreto dei nostri partner di questo finanziamento, UniCredit e SACE, per una transizione energetica sostenibile del nostro Paese”, ha dichiarato Paolo Pesaresi, Amministratore Delegato di Chiron Energy. “Lavoriamo quotidianamente, con passione e determinazione, allo sviluppo di nuovi progetti che possano garantire un futuro più sostenibile alle nuove generazioni nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Progetti che al contempo consentono all’Europa ed al nostro Paese, sia di aumentare la propria sicurezza energetica riducendo progressivamente le importazioni di fonti fossili da paesi esteri spesso instabili, sia di ridurre e stabilizzare il prezzo dell’energia elettrica per famiglie ed imprese. Una transizione energetica win-win che necessita di una efficace collaborazione con tutti gli stakeholders coinvolti tra cui in primis le istituzioni finanziarie, e questa operazione con UniCredit e SACE ne rappresenta un esempio eccellente”.

"Per noi è un piacere, nell’ambito di una relazione ormai consolidata, continuare ad accompagnare Chiron Energy nel suo percorso di crescita sostenibile", dichiara Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. "Questo finanziamento dimostra il nostro impegno concreto nel sostenere progetti che accelerano la transizione energetica in Italia e riflette la nostra attenzione verso un futuro più green e responsabile. Investire in sostenibilità significa creare le basi per uno sviluppo duraturo, che guarda alla competitività del Paese e al benessere delle generazioni future".