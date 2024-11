Unicredit, erogato finanziamento di €15 mln al Gruppo Selini per infrastrutture a zero emissioni

Unicredit, finanziamento di 15 milioni di euro con garanzia Green di SACE per l’ampliamento della flotta mezzi del Gruppo Selini

Il Gruppo Selini investe in nuove infrastrutture a zero emissioni per la gestione del trasporto, grazie alla garanzia green di SACE a sostegno di un finanziamento di 15 milioni concesso da UniCredit. Il finanziamento è suddiviso in due tranche: la prima, da 7 milioni di euro, con durata di 5 anni, è destinata ai carrelli elettrici già acquisiti; la seconda, da 8 milioni di euro e con durata di 6 anni, finanzierà l’acquisto di nuovi carrelli elettrici. L'operazione beneficia della garanzia Green di SACE.

Roberto Selini, Amministratore Delegato di Selini, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto con UniCredit e SACE, che rappresenta per il Gruppo Selini un fondamentale passo avanti nel nostro percorso di crescita e innovazione. Questa operazione ci permetterà di ampliare e rinnovare la nostra flotta noleggio 'Selini Rent', il cuore del nostro business, con l'obiettivo di rispondere in modo ancora più efficiente e dinamico alle esigenze dei nostri clienti. La partnership solida e strategica con UniCredit e SACE ci permette di guardare al futuro con ambizione, garantendo le risorse necessarie per proseguire con investimenti significativi che rafforzeranno il nostro posizionamento sul mercato”.



"Con questo finanziamento supportiamo il percorso di crescita sostenibile del gruppo Selini sostenendolo nei suoi investimenti green", ha commentato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit, "Ribadiamo così il nostro impegno concreto nel supportare i progetti che accelerano la transizione energetica in Italia. Investire in sostenibilità significa creare le basi per uno sviluppo duraturo, che guarda alla competitività del Paese e al benessere delle generazioni future”.

Il Gruppo Selini, fondato nel 1969 come negozio di utensileria industriale, evolve nel 1980 grazie all’intuizione del sig. Selini, diventando una concessionaria per la vendita di carrelli elevatori. Nel 1993 ottiene la concessione del marchio OM, uno dei principali produttori italiani di carrelli elevatori, e intraprende un'espansione tramite la creazione e l'acquisizione di concessionari e società specializzate nel noleggio, compravendita e gestione di carrelli elevatori e piattaforme aeree. Oggi il Gruppo copre il mercato del Nord Italia, da Torino fino all'Alto Adige, con 9 società, 22 sedi operative, oltre 60.000 mq di magazzini logistici e officine specializzate, più di 500 dipendenti e una flotta noleggio di 14.000 mezzi, di cui l’85% elettrici.

A partire da agosto 2024, il Gruppo Selini, sempre orientato verso l'innovazione e il miglioramento, si presenta con una nuova identità e un’offerta Multibrand. Questo sviluppo strategico amplia il portafoglio prodotti e consolida il ruolo del Gruppo come partner di riferimento, grazie a un servizio di consulenza completo e orientato alle esigenze del cliente.