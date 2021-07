UniCredit, Euromoney Awards: premio per i servizi di transazione e consulenza

UniCredit premiata agli Euromoney Awards for Excellence 2021 per i servizi di transazione e consulenza in Europa

UniCredit è stata nominata miglior banca in Europa Occidentale per i servizi di transazione e migliore banca in Europa Centrale e Orientale per la consulenza agli Euromoney Awards for Excellence 2021. Le vittorie arrivano insieme a una serie di riconoscimenti come Miglior Banca in Bosnia-Erzegovina nella stessa categoria di premi e un riconoscimento separato per diverse categorie come Best in Service in Europa Centrale e Orientale, Medio Oriente e Africa nel corso della Euromoney FX Survey 2021.

"Siamo lieti di ricevere questi premi, che sono un ulteriore riconoscimento del nostro continuo lavoro e della forza del nostro approccio", ha commentato Andrea Orcel, CEO della banca. "Come sempre, continuiamo a mettere i clienti al centro di ciò che facciamo. I miei ringraziamenti vanno proprio a loro, per la loro fiducia e lealtà, così come ai nostri team che con impegno li hanno supportati con una molteplicità di strumenti diversi, dai servizi di transaction banking per rendere più immediate le operazioni quotidiane fino alla consulenza di fiducia in tema di raccolta di capitali e di esigenze di finanziamento".

Con il riconoscimento di miglior banca per la consulenza in Europa Centrale e Orientale, UniCredit rafforza ulteriormente la sua leadership nella regione, con Euromoney che commenta: "UniCredit ancora una volta ha sfruttato la sua rete territoriale, l'approccio settoriale e l'attento posizionamento sul mercato per registrare il maggior numero di operazioni annunciate nei dodici mesi fino al 31 marzo 2021. La competenza di UniCredit in una molteplicità di settori è stata ampiamente dimostrata, evidenziando le operazioni in istituzioni finanziarie, infrastrutture, energie rinnovabili e tecnologia”.

Il premio di miglior Banca dell'Europa Occidentale per il Transaction Banking arriva a conferm di un crescente apprezzamento dei servizi offerti dal Gruppo, con Euromoney che aggiunge che "la banca si è distinta come fornitore leader di prodotti vitali per la gestione della liquidità, come i conti virtuali", elogiando anche i servizi all'avanguardia come il controllo IBAN e i pagamenti internazionali ad alta velocità.