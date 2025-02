UniCredit finanzia 40 milioni a Matrix Renewables per la costruzione di sei impianti solari in Italia

UniCredit, concesso finanziamento di 40 milioni di euro a Matrix Renewables per la costruzione di sei impianti solari in tutta Italia

UniCredit ha concesso un finanziamento da 40 milioni di euro a Matrix Renewables, piattaforma globale dedicata all’energia rinnovabile sostenuta da TPG Rise, per sostenere lo sviluppo e la costruzione di sei impianti solari fotovoltaici in Italia. Questi impianti, con una capacità complessiva di 40 MW, sorgeranno in tre regioni: in Sicilia, nelle città di Caltagirone (14,65 MW), Pachino (4,2 MW) e Gela (2,9 MW); in Lombardia, con due strutture a Castel Goffredo (rispettivamente da 7 MW e 6 MW); e in Campania, nel comune di Cancello e Arnone (7,5 MW). Una volta operativi, contribuiranno significativamente alla produzione di energia rinnovabile, supportando l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂.

Il finanziamento rientra pienamente nella strategia ESG di Matrix e mira alla realizzazione degli impianti, la cui costruzione è stata avviata a settembre 2024. Durante questa fase, si prevede la creazione di circa 67 posti di lavoro a tempo pieno, con un impatto economico positivo nelle tre regioni coinvolte. L’entrata in funzione degli impianti è attesa per il primo trimestre del 2025. A pieno regime, le strutture saranno in grado di produrre energia pulita sufficiente ad alimentare circa 27.500 famiglie italiane ogni anno, contribuendo all’eliminazione di circa 24.500 tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno, secondo le stime basate sui fattori di emissione IFI 2021 per paese.

UniCredit ha svolto il ruolo di Sole Global Coordinator & Bookrunner nell’operazione. Nicolas Navas, CFO di Matrix Renewables, ha evidenziato l’importanza di questo risultato per l’azienda, affermando: “Questa chiusura finanziaria senza ricorso non solo rafforza la posizione di Matrix Renewables come leader nel settore delle energie rinnovabili, ma segna anche un passo cruciale nella nostra strategia di espansione. Questo è il nostro primo finanziamento in Italia, una pietra miliare entusiasmante mentre entriamo in un mercato nuovo e strategicamente significativo. L’aggiunta di questi sei impianti solari al nostro portafoglio è un risultato importante e siamo grati per il supporto dedicato del team di UniCredit durante tutto questo processo”.

Anche UniCredit ha sottolineato il valore dell’operazione attraverso le parole di Marco Bortoletti, Direttore Regionale Lombardia: “Siamo orgogliosi di aver supportato Matrix Renewables nella sua prima operazione in Italia. Questo accordo sottolinea il nostro impegno nel dare maggiore potere sia ai clienti che alle comunità fornendo soluzioni innovative che contribuiscono all'indipendenza energetica del Paese”.

Nella gestione dell’operazione, Matrix si è avvalsa della consulenza legale di Greenhorse, mentre UniCredit è stata assistita dallo studio Legance. Fitchner ha fornito supporto tecnico e Baringa ha curato la consulenza di mercato.