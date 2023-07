UniCredit Foundation: un rilancio di successo per il futuro dei giovani

UniCredit Foundation: dopo il rilancio di successo prosegue nell’obiettivo di valorizzare il potenziale dei giovani in Europa

Quella di UniCredit Foundation è una storia lunga 20 anni, ma in costante evoluzione. A novembre 2022 la Banca ha infatti deciso di rilanciare la Fondazione con alla base un rinnovato Purpose e un nuovo team di Governance, al fine di sprigionare il potenziale delle nuove generazioni in Europa. E lo fa mettendo a disposizione dei giovani pari opportunità di istruzione e fornendo loro il sostegno necessario per farsi strada nel mondo accademico e professionale.

Il Gruppo UniCredit crede fortemente nella missione della Fondazione, ed è per questo che ne ha aumentato il contributo sociale, passando da 4 milioni di euro a oltre 20 milioni: un sostegno finanziario importante, che dimostra l'impegno della Banca nel fornire strumenti per il progresso alle comunità in cui opera.

Per guidare al meglio la Fondazione in questo percorso ambizioso, incarnando lo spirito della Banca stessa che da sempre offre leve per il progresso alle comunità in cui opera, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit Foundation ETS (Ente del Terzo Settore) ha nominato l’anno scorso il Ceo di UniCredit, Andrea Orcel, quale Presidente della Fondazione, Giorgio Barba Navaretti Vicepresidente e Silvia Cappellini Direttore Generale.

“La nostra banca e la nostra Fondazione hanno intrapreso un grande processo di trasformazione, che non dimenticheremo facilmente negli anni a venire. Ho scelto di assumere il ruolo di Presidente per far sì che il lavoro di UniCredit Foundation sia parte integrante del nostro impegno nel raggiungere il Purpose della nostra organizzazione: fornire alle comunità le leve per il progresso. Sono fortemente convinto che le banche abbiano una responsabilità sociale che va ben al di là di prestiti e servizi finanziari”, si legge in una lettera scritta da Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit e Presidente di UniCredit Foundation.

“Le motivazioni che ci hanno spinto a intraprendere questo nuovo percorso sono molteplici. A causa delle continue tensioni economiche che affliggono i Paesi europei, più di uno studente su cinque lascia la scuola senza aver sviluppato competenze di base in lettura, scrittura e matematica. L’educazione è essenziale per la costruzione di un futuro migliore e più sostenibile per l’Europa. Non possiamo restare a guardare mentre le nuove generazioni perdono l’occasione di esprimere il loro enorme potenziale”, prosegue Orcel, per poi concludere: “Il nostro obiettivo è quello di generare un impatto positivo nelle comunità in cui operiamo. Questa è una nuova era per la nostra Fondazione, ma è anche un ritorno a quello che ho sempre ritenuto debba essere il principale scopo del settore bancario”.