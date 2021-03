UniCredit: lanciato Like U, il nuovo programma digitale per la fidelizzazione

Like U, il nuovo programma digitale di UniCredit integrato nella Banca via Internet e nell’App Mobile Banking.

Nasce Like U, il nuovo programma digitale pensato per i clienti UniCredit, innovativo nella modalità di accesso, attraverso una piattaforma completamente integrata nella Banca via Internet e nell’App Mobile Banking, e innovativo nelle dinamiche dei concorsi, che premiano i comportamenti “virtuosi” con esperienze esclusive e sostegno a progetti legati alla sostenibilità e al futuro del nostro pianeta.

L’impegno della banca su innovazione e digitalizzazione è stato costante negli ultimi anni e ha dato risultati concreti: secondo gli ultimi dati disponibili, nell’ultimo anno sono cresciuti dell’11% gli utilizzatori dell’on line banking e del 36% quelli della App per il mobile banking.

Il programma, che è stato sviluppato e offerto al 100% in digitale, si compone di più moduli che offrono la possibilità di piantare un albero o sostenere un progetto per salvare e curare le tartarughe, ma anche di viaggiare per il Paese supportando il settore turistico in difficoltà, oppure di accedere a un percorso di educazione all’uso di prodotti e servizi digitali a supporto della digitalizzazione dei clienti. I moduli di Like U si dividono per categoria in: Surprises, Actions, Rewards, Shopping e Future.