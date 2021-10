UniCredit, per Capital Finance International è la Best Social Impact Bank

UniCredit premiata per la seconda volta dalla rivista Capital Finance International come Best Social Impact Bank in Europa

UniCredit è stata nominata Best Social Impact Bank in Europa nel 2021 dalla rivista Capital Finance International. Per il secondo anno consecutivo, la testata ha identificato la banca come leader nell’impegno per l’impatto sociale positivo delle attività di sostegno all’economia reale in Europa.

La giuria ha evidenziato il contributo di UniCredit alla costruzione di un sistema di valori solido e gli sforzi significativi nell'integrare la sostenibilità in tutte le sue strategie di business. E’ stata inoltre apprezzata l’offerta di soluzioni concrete per lo sviluppo sostenibile, tra cui le iniziative di educazione finanziaria per i giovani e i programmi di capacity-building per le donne imprenditrici, nonché gli evidenti progressi fatti nel raggiungimento degli obiettivi ESG.

Commentando il riconoscimento, Roberta Marracino, Head of Group ESG Strategy & Impact Banking, ha detto: "Siamo estremamente orgogliosi di essere premiati ancora una volta da CFI come Best Social Impact Banking. Continueremo a lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi ESG e ad impegnarci per sostenere i nostri clienti e le comunità nella fase di transizione che stiamo vivendo, garantendo un passaggio adeguato per tutti verso un'economia e una società sempre più inclusive e sostenibili".

Dal suo lancio in Italia alla fine del 2017, il programma Social Impact Banking ha erogato più di 5270 finanziamenti, attraverso iniziative ad impatto sociale e microcrocredito negli 11 mercati dove UniCredit è presente e ha supportato imprenditori e iniziative con un impatto sociale positivo per un totale di oltre 295 milioni di euro (dati a fine giugno 2021).