UniCredit rafforza la crescita digitale con l'acquisizione di Aion Bank e Vodeno

UniCredit accellera la sua espansione digitale con l'acquisizione di Aion Bank e Vodeno, puntando su innovazione e nuovi mercati

UniCredit ha ufficialmente completato l’acquisizione di Aion Bank e Vodeno, segnando un’importante tappa nella sua strategia di crescita e innovazione tecnologica. L’operazione, del valore di 376 milioni di euro, ha ottenuto il via libera da tutte le autorità competenti, consentendo alla banca di rafforzare la propria presenza digitale e di espandersi in nuovi mercati.

L’acquisizione si inserisce nella strategia UniCredit Unlocked, mirata a una crescita organica accelerata attraverso nuovi business e segmenti di clientela. Questo investimento consente alla banca di migliorare il supporto ai clienti e alle comunità europee, dimostrando al contempo una rigorosa disciplina nell’M&A. UniCredit acquisisce così il pieno controllo di una tecnologia bancaria di nuova generazione, differenziandosi dai fornitori di tecnologia tradizionali e dalle neobanche.

Grazie all’integrazione con Aion Bank e Vodeno, UniCredit avrà accesso a una piattaforma cloud innovativa, scalabile e basata su API e smart contract, che potrà essere integrata nei suoi processi bancari. Questo permetterà di combinare l’esperienza utente tipica delle neobanche con la solidità finanziaria e la regolamentazione di un istituto bancario tradizionale. Inoltre, la banca potrà sviluppare nuovi prodotti con maggiore flessibilità, riducendo i costi operativi e migliorando il time-to-market.

L’operazione rappresenta anche un ritorno strategico di UniCredit in Polonia e un’espansione nei mercati dell’Europa occidentale. Tra i primi obiettivi figurano l’offerta di soluzioni di Embedded Finance e l’espansione del modello Banking-as-a-Service (BaaS) in Germania e Polonia. L’accesso a nuove tecnologie consentirà inoltre di integrare servizi bancari come conti, depositi, prestiti e pagamenti nelle piattaforme digitali non bancarie, offrendo un’esperienza fluida e innovativa ai clienti.

UniCredit prevede di investire fino a 200 milioni di euro con un ritorno sull’investimento inferiore ai due anni. L’ambizione è di acquisire 2,5 milioni di nuovi clienti, raggiungere un ROAC superiore al 25% e ridurre il rapporto costi/ricavi al 34% entro tre anni. L’impatto positivo sull’utile netto del gruppo sarà significativo, come evidenziato nei risultati di fine 2024.

Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha commentato: “Il nostro impegno a fornire costantemente i migliori rendimenti sul mercato e distribuzioni sostenibili nel tempo è perfettamente bilanciato con l'impegno a investire nel futuro. In questo contesto, Aion Bank e Vodeno rappresentano un investimento sia per migliorare la nostra capacità tecnologica, attraverso l'acquisizione di un team collaudato, che ha sviluppato uno dei sistemi bancari più moderni e flessibili in circolazione, sia per il nostro business, consentendoci di crescere in modo significativo attraverso l'ingresso in nuovi mercati, settori e segmenti di clientela”.

L’acquisizione conferisce a UniCredit un core banking di nuova generazione e una piattaforma di digital banking basata su cloud, capace di servire segmenti di clientela ad alto valore come affluent e PMI. Inoltre, la banca potrà potenziare la propria innovazione tecnologica attraverso un team di esperti, sviluppare nuovi prodotti e soluzioni con maggiore rapidità ed efficienza e ridurre drasticamente il time-to-market.

L’operazione rafforza anche la proposta di finanza integrata di UniCredit, con nuovi servizi per marketplace, e-commerce e retailer, nonché la possibilità di offrire BaaS a fintech selezionate. L’impatto sul CET1 ratio consolidato sarà minimo, con una riduzione di circa 12 punti base. Con questa mossa, UniCredit si posiziona come leader nell’innovazione bancaria, combinando solidità finanziaria e tecnologia all’avanguardia per un’esperienza cliente sempre più evoluta.