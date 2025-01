UniCredit e SACE sostengono Original Marines con un finanziamento di 5 milioni di euro

UniCredit e SACE insieme per lo sviluppo della rete di vendita di Original Marines con un finanziamento di 5 milioni di euro

UniCredit ha deciso di sostenere i piani di sviluppo di Original Marines con un finanziamento Futuro Sociale di 5 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Futuro di SACE. Questo finanziamento rappresenta una nuova iniziativa ideata da UniCredit per supportare le PMI italiane con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro, che si impegnano concretamente a migliorare il proprio impatto sociale. Attraverso questa soluzione, UniCredit offre una riduzione del tasso di interesse già al momento dell’erogazione, a condizione che le aziende beneficiarie si impegnino a raggiungere almeno due obiettivi sociali legati al benessere dei dipendenti e al sostegno delle comunità.

Nel caso di Original Marines, i fondi saranno utilizzati per modernizzare ed efficientare la rete di vendita italiana e l'azienda si è impegnata a conseguire due obiettivi specifici: la misurazione della soddisfazione dei propri dipendenti tramite un questionario e la redazione di un report di sostenibilità. L'operazione, della durata di cinque anni, è un passo significativo per accompagnare l'azienda verso una crescita più sostenibile.

Original Marines, con una storia di oltre 40 anni, è oggi la principale azienda italiana nel settore del kidswear e una delle realtà di spicco del fashion district di Nola. Fondata nel 1983, il marchio Original Marines ha tratto inizialmente ispirazione dalle t-shirt dei Marines americani per poi evolversi in un brand affermato nel settore della moda junior. Il cuore dell’attività aziendale risiede nella rete di vendita, che in Italia, a fine 2024, comprenderà 485 punti vendita, il 75% dei quali gestiti direttamente. A livello internazionale, il marchio è presente in modo selettivo con 45 negozi in franchising. Nel 2023, Original Marines ha registrato un fatturato di 185 milioni di euro, di cui il 92% generato sul mercato italiano.

Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit, ha commentato: “UniCredit è fortemente impegnata a promuovere e sostenere lo sviluppo di un’economia più attenta e connessa alle tematiche ESG. L’operazione conclusa con Original Marines ne è un esempio concreto e ci consente di accompagnare una storica realtà d’eccellenza produttiva nella realizzazione dei suoi piani di sviluppo sostenibile. Grazie a soluzioni come Finanziamento Futuro Sociale, infatti, riusciamo a erogare credito agevolato alle aziende del territorio che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business, aiutandole a cogliere nuove opportunità di crescita”.

Antonio Di Vincenzo, Presidente di Original Marines, ha aggiunto: “Da sempre Original Marines si adopera affinché la crescita economica sia collegata allo sviluppo sostenibile mettendo le persone al centro di tutto quello che facciamo, e condividiamo fortemente questi valori con UniCredit. Crediamo fortemente nel senso di responsabilità che ci spinge ad accompagnare i nostri piccoli consumatori nella loro crescita, accogliendo ogni giorno le famiglie italiane nei nostri negozi”.