UniCredit, sottoscritto con Mediocredito un minibond da 3 milioni di euro emesso da Emicon

UniCredit, promosso con Mediocredito Centrale il Basket Bond "Made in Italy" con un minibond da 3 milioni di euro emesso da Emicon A.C.

UniCredit e Mediocredito Centrale hanno sottoscritto in parti uguali un minibond da 3 milioni di euro emesso da Emicon A.C. (Enex Technologies). L'operazione rientra nel progetto Basket Bond “Made in Italy”, un'iniziativa promossa da UniCredit e Mediocredito Centrale per favorire gli investimenti di PMI e Mid Cap attive in settori chiave dell'economia italiana.

L'emissione beneficia anche del supporto del Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’obbligazione, della durata di 6 anni, costituisce un elemento importante a sostegno di un programma di investimenti destinati all’aumento della capacità produttiva dell’azienda, con particolare riferimento alla realizzazione di nuove linee negli stabilimenti di Meldola (Forlì-Cesena), dove ha il suo quartier generale, e di Piove di Sacco (Padova).

A regime si stima un incremento del personale dedicato (fino al 25%) e, in linea coi target del Piano ESG aziendale, un contributo alla riduzione delle emissioni dei propri clienti attraverso l’utilizzo di soluzioni innovative fornite dall’azienda, ad esempio in virtù della transizione da refrigeranti chimici a refrigeranti naturali.

François Audo, CEO di Enex Technologies, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti dell’emissione di questo minibond, che rappresenta un importante passo avanti nel piano di crescita di Emicon. Questo investimento ci permetterà di ampliare significativamente la nostra capacità produttiva, consolidando la nostra posizione di leader nel settore delle soluzioni di climatizzazione a refrigerante naturale. L’appoggio di UniCredit e MCC conferma la validità del nostro modello di business sostenibile e la fiducia nel potenziale di Emicon e di Enex Technologies nel contribuire alla transizione energetica di un settore che secondo Eurostat è responsabile in Europa del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas serra”.

Emicon, fondata nel 1984 in Emilia-Romagna, è stata pioniera nella progettazione e produzione di sistemi di raffreddamento, riscaldamento, refrigerazione e deumidificazione che utilizzano refrigerante naturale (Propano) e refrigeranti a basso GWP per strutture industriali, aree tecniche, edifici commerciali e residenziali. Oggi Emicon, è brand della famiglia Enex Technologies, l’unico player europeo del Climate Tech specializzato in soluzioni ad alta efficienza energetica che utilizzano tutti i refrigeranti naturali (CO2, Propano, Ammoniaca e H20).

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, ha affermato: “Questa operazione è un esempio di come UniCredit sia capace di supportare in concreto le aziende del territorio. Lo facciamo mettendo a disposizione soluzioni innovative in grado di rispondere alle esigenze del sistema produttivo del Paese. Con il Basket Bond Made in Italy accompagniamo le PMI italiane nell’accesso al mercato dei capitali in modo rapido e conveniente, consentendo agli investitori di ridurre il rischio di credito e alle imprese di raggiungere i propri obiettivi a condizioni migliori rispetto a quelle del mercato. Favoriamo così la realizzazione degli investimenti delle piccole e medie imprese, agevolandone crescita e sviluppo”.

Piero Ferettini, Responsabile Commerciale Mediocredito Centrale, ha concluso: “Come Mediocredito Centrale stiamo puntando molto su soluzioni e strumenti di finanza innovativa come Basket Bond ‘Made in Italy’ che, anche grazie alla copertura del Fondo di Garanzia, contribuiscono in modo concreto allo sviluppo sostenibile delle realtà produttive del Paese. Per questo motivo, siamo lieti di supportare Emicon, azienda particolarmente attenta all’adozione di soluzioni sostenibili tecnologicamente avanzate”.