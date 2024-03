UniCredit supporta lo sviluppo di Casali con un finanziamento di €1,5 mln

UniCredit: erogato finanziamento da 1,5 milioni di euro per supportare lo sviluppo sostenibile di Casali

Casali, un'azienda con una lunga storia nel settore delle costruzioni, ha recentemente ottenuto un finanziamento significativo da UniCredit, uno dei principali istituti di credito in Italia. Il finanziamento, del valore di 1,5 milioni di euro, è parte del programma Futuro Sostenibile di UniCredit, che mira a sostenere le imprese nel migliorare il loro profilo di sostenibilità.

Questo finanziamento, che ha una durata di 8 anni, è destinato a supportare gli investimenti di Casali finalizzati a rendere più sostenibile il proprio ciclo produttivo. Una parte dei fondi sarà utilizzata per l'ammodernamento dei macchinari, consentendo così un utilizzo più efficiente dell'energia e riducendo l'inquinamento. Inoltre, l'azienda si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione tra i dipendenti per favorire comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico. Casali, fondata nel 1936 a Falconara Marittima, si è evoluta nel corso degli anni diventando una realtà leader nella produzione di materiali per l'edilizia. Attualmente, l'azienda offre una vasta gamma di prodotti, compresi sistemi per l'impermeabilizzazione degli edifici e pavimentazioni in resina sintetica, distribuiti in tutto il mondo attraverso una rete di vendita qualificata.

Mauro Moreschi, Direttore Generale Casali, ha dichiarato: “Nel corso degli anni abbiamo sempre perseguito una crescita attenta e consapevole che ci ha permesso di attraversare anche i momenti economici più difficili del nostro settore, ma anche di garantire sempre prodotti di alta qualità in ogni segmento del mercato in cui nel tempo abbiamo deciso di investire il nostro impegno, la nostra esperienza e la propensione a coniugarla con l’innovazione mettendo a punto soluzioni tecnologiche sempre più avanzate. Oggi puntiamo a una nuova fase di crescita ancora più importante, attraverso un progetto produttivo importante e sostenibile, affiancati da UniCredit, felici di poter contribuire allo sviluppo del nostro territorio”.

“L’operazione realizzata a supporto dei piani di sviluppo di Casali Spa, storica realtà di riferimento nel settore dell’edilizia, è in linea con gli obiettivi di UniCredit sui temi ESG. Sosteniamo le aziende del territorio che migliorano la sostenibilità dei loro cicli produttivi e la loro competitività sul mercato. Il cambio di paradigma a cui stiamo assistendo avrà un’eco diffusa e inderogabile. Per questo motivo, mettiamo la nostra expertise a disposizione di imprese e filiere, offrendo loro le leve adeguate per affrontare la transizione”, ha commentato Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit.

Il finanziamento Futuro Sostenibile è una delle molte iniziative messe in atto da UniCredit per sostenere le imprese che si impegnano a migliorare il loro profilo di sostenibilità. La banca offre condizioni vantaggiose, compresa una riduzione del tasso di interesse, per le imprese che raggiungono determinati obiettivi di miglioramento ESG. L'impegno di Casali verso la sostenibilità e l'innovazione, supportato dal finanziamento di UniCredit, rappresenta un passo significativo verso un futuro più verde e responsabile per l'industria delle costruzioni.