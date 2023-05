Unidata, boom dei ricavi nel primo trimestre: crescita del 27%

Unidata, continua il trend positivo di crescita del Gruppo: ricavi e clienti in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha esaminato i dati gestionali relativi al primo trimestre 2023, che segnano una crescita dei principali indicatori economici.

Unidata chiude il primo trimestre 2023 con Ricavi pari a € 11,5 milioni, in crescita del 27% rispetto ai € 9,0 milioni dello stesso periodo del 2022, in linea con le aspettative esposte nel piano industriale. Il Gruppo TWT registra nel primo trimestre Ricavi pari a € 11,4 milioni, in diminuzione rispetto ai € 14,1 milioni del primo trimestre 2022, a causa della dismissione dei contratti Voice Trading a bassa marginalità, iniziativa messa in atto a partire dal 1° gennaio 2023 da Unidata per focalizzarsi sui servizi a valore.

L’Indebitamento Finanziario Netto di Gruppo al 31 marzo 2023, dato patrimoniale in cui viene consolidato il Gruppo TWT, è pari a € 39,4 milioni, rispetto ai € -4,4 milioni (cash positive) al 31 dicembre 2022. Tale aumento è dovuto principalmente al debito verso le banche per il finanziamento dell’operazione di acquisizione del Gruppo TWT da parte di Unidata.