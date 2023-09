Unobravo sbarca in Spagna, nominato il nuovo Country Manager di Buencoco

Unobravo: dopo la rapida crescita in Italia, entra nel mercato spagnolo e nomina il neo Country Manager Rafael González Montejano

Quattro anni dopo la fondazione e in piena fase di consolidamento del brand in Italia, il servizio di psicologia online Unobravo annuncia con orgoglio il suo ingresso ufficiale nel mercato spagnolo sotto l’insegna di Buencoco. Alla guida del team, come Country Manager, è stato nominato Rafael González Montejano, dirigente e imprenditore con oltre 25 anni di esperienza internazionale e una forte passione per l'e-health e il benessere mentale. L’entrata nella penisola iberica è un importante passo avanti per il servizio di psicologia, già leader di settore in Italia. Allo stesso modo Buencoco ambisce a posizionarsi come punto di riferimento per coloro che vogliono prendersi cura del proprio benessere psicologico grazie all’aiuto di un professionista della salute mentale, diventando player fondamentale in Spagna.

Con una squadra composta oggi da circa 150 tra psicologi e psicoterapeuti, l’obiettivo ambizioso è di accogliere 3500 terapeuti qualificati entro il 2025 in Spagna (in Italia Unobravo oggi ne conta oltre 4000). Per supportare il raggiungimento degli obiettivi posti, il team Buencoco sta inoltre lavorando a una piattaforma di e-health su misura in grado di dare la migliore assistenza ai propri terapeuti per poter svolgere con continuità e sempre più efficacia le sedute con i pazienti.

Daniela De Stefano, psicologa, CEO e Founder di Unobravo, ha dichiarato: "La nascita di Buencoco rappresenta un passo significativo per l’evoluzione della nostra azienda, raggiunto attraverso un progetto di crescita costante e ponderato - commenta Danila De Stefano, psicologa, CEO e Founder di Unobravo - Sono entusiasta dell’ingresso di Rafael nel nostro team e sono certa che la sua esperienza rappresenterà un asset cruciale per lo sviluppo e il consolidamento del mercato spagnolo. L’auspicio per gli anni venturi è quello aprirci a nuovi Paesi, europei e non, esportando così il modello vincente di Unobravo e dare vita a un servizio psicologico multilingue e multiculturale".