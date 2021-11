Utilizzo e consumo di farmaci: quattro buone pratiche da tenere a mente

Utilizzo e consumo consapevole dei farmaci, ecco alcuni suggerimenti

A tutti capita di dover fare uso di farmaci per risolvere alcuni problemi di salute, purtroppo però non sempre ci si preoccupa di utilizzarli in maniera corretta. Ecco quindi alcuni suggerimenti pratici da tenere bene a mente, per un consumo consapevole e sicuro dei farmaci e una spesa più sostenibile nel lungo termine.

Utilizzo e consumo consapevole dei farmaci: chiedere sempre consiglio al medico

Anche nel caso in cui non sia necessaria la ricetta per l’acquisto, l’assunzione di un farmaco va sempre concordata prima con il proprio medico: in questo modo si possono evitare spiacevoli reazioni allergiche (a volte anche molto gravi) causate dalla presenza di alcuni eccipienti, di cui spesso non si è nemmeno a conoscenza. Anche i più comuni farmaci da banco, quindi, vanno assunti sempre con la massima attenzione e seguendo i consigli del medico di base; se dovessero comparire sintomi particolari durante la cura, poi, è bene avvisare quest’ultimo e tenerlo aggiornato. Attenzione anche agli integratori, soprattutto se ad assumerli sono bambini (soprattutto se di età inferiore ai 3 anni), anziani o donne in gravidanza o in fase di allattamento.

Utilizzo e consumo consapevole dei farmaci: acquistarli online

L’acquisto di farmaci online è una possibilità che molti italiani hanno scoperto soprattutto nel periodo che ha visto succedersi vari lockdown, per via dell’emergenza sanitaria. Si tratta di un’opzione vantaggiosa per la maggiore disponibilità di prodotti tra i quali poter scegliere e la comodità di riceverli a domicilio, ma anche per una questione di risparmio. Visitando il sito di una farmacia online come shop-farmacia.it, ad esempio, si può effettuare l’ordine e usufruire di alcuni sconti riservati e abbassare così l’importo di spesa complessivo. Per evitare di cadere in rischiosi tentativi di truffa (purtroppo molto diffusi sul web), è bene accertarsi sempre dell’affidabilità dell’e-commerce sul quale si vogliono acquistare prodotti di questo genere, controllando le recensioni presenti su siti appositi e utilizzando metodi di pagamento sicuri.

Utilizzo e consumo consapevole dei farmaci: non abusarne

Mai fare di testa propria: ogni farmaco va preso seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo e attenendosi alla cura consigliata dal medico. Molte persone, inoltre, hanno l’abitudine di ricorrere ai farmaci anche quando hanno dei disturbi facilmente risolvibili con alcuni rimedi naturali economici e a portata di tutti. Naturalmente non bisogna mai prendere sotto gamba un problema che riguarda la salute e trattarlo in maniera superficiale: la cosa migliore da fare in questi casi è chiedere al proprio medico o al farmacista di fiducia se esistono delle soluzioni alternative efficaci (come preparazioni a base di erbe o altri ingredienti naturali) per un determinato disturbo.

Utilizzo e consumo consapevole dei farmaci: smaltirli correttamente

L’uso corretto dei farmaci comprende anche il loro corretto smaltimento. I farmaci scaduti devono essere gettati sempre negli appositi contenitori, presenti solitamente nelle farmacie e negli ambulatori delle ASL, in modo da permetterne la raccolta e lo smaltimento corretti senza inquinare o causare problemi alla salute propria e altrui. Anche i farmaci più comuni contengono delle molecole difficilmente degradabili e nocive per l’ambiente, che possono andare a finire anche nell’acqua potabile; per questo non devono essere mai gettati nei normali bidoni della spazzatura.