Valore D, Cristiana Scelza nominata nuova presidente dell'associazione

Cristiana Scelza è la nuova presidente di Valore D, l'ex Paola Mascaro saluta l'associazione

Cristiana Scelza è stata eletta presidente di Valore D, associazione di imprese che dal 2009 si impegna per l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel nostro Paese. Scelza ha già ricoperto il ruolo di consigliera di Valore D e raccoglie il testimone da Paola Mascaro, che ha completato il mandato triennale di presidenza.

Salernitana, laureata con lode in Chimica Inorganica, un EMBA presso la Kellogg School of Management - WHU Otto Beisheim University, la nuova presidente ha un forte background STEM. Inizia la sua carriera in Pirelli Cavi nel 1997 e nel 2003 entra nella Business Unit Industrial Cable, cominciando un nuovo percorso nel mondo Prysmian. Nel nuovo ruolo supporta l'implementazione di nuovi prodotti e tecnologie nelle quasi 100 fabbriche dei 50 Paesi del Gruppo, ampliando così la sua esperienza internazionale e il suo profilo professionale.

Dal 2014 al 2019 Scelza ha ricoperto il ruolo di Direttrice Mercato SURF (Subsea Umbilical, Riser e Flowlines), responsabile per la produzione e vendita di cavi ombelicali e tubi flessibili per il Brasile e il resto del mondo. Dal 2019 è CEO di Prysmian Group in Russia, alla guida di un team di 260 persone.

“Sono onorata di guidare Valore D nei prossimi tre anni e ringrazio la presidente uscente Paola Mascaro che ha dato grande impulso allo sviluppo dell’associazione. Il mio impegno sarà volto a proseguire il percorso intrapreso sui temi della parità di genere e della diversity & inclusion, a rinforzare la presenza dell’associazione su tutto il territorio nazionale, specialmente al Sud dove ci sono uomini e donne di grande talento e a lavorare per costruire reti internazionali. Continueremo il dialogo con le istituzioni e metteremo a disposizione il know how acquisito per contribuire alla crescita del nostro Paese”, ha commentato la neo presidente Scelza.