ViViBanca, i risultati del 2021: + 9% l'utile netto (3,8 milioni di euro)

ViViBanca S.p.A, approvati i risultati economico finanziari consolidati al 31 dicembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di ViViBanca, Gruppo Bancario privato ed indipendente specializzato nel credito alle famiglie attraverso l’erogazione di prestiti contro cessione del quinto (oltre che nella raccolta online sul mercato retail), ha approvato, sotto la presidenza di Germano Turinetto, il Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile netto consolidato pari a 3,8 milioni di Euro, evidenziando una crescita del 9% rispetto ai 3,5 milioni di Euro dell’anno precedente. Parimenti, il Bilancio d’Esercizio della Capogruppo ha visto una crescita dell’utile netto del 9,0%, chiudendo l’esercizio con un risultato pari a 4,4 mln di Euro, rispetto ai 4,1 mln di Euro dell’anno precedente.

Germano Turinetto, Presidente del Gruppo Bancario ViViBanca afferma: “Il 2021 è stato un anno molto importante. Nonostante il protrarsi della pandemia, ViViBanca ha dimostrato la sua capacità di resistenza e di affermazione in un ambiente altamente competitivo come quello della Cessione del Quinto. I solidi risultati hanno confermato la capacità del Gruppo di riuscire a superare le difficoltà collegate al periodo di forte incertezza e di perseguire gli obiettivi prefissati. Il consolidamento del core business con la chiusura dell’accordo con Cassa di Risparmio di Cento per l’acquisizione della partecipazione in I.Fi.Ve.R. S.p.A. ha permesso di consolidare ulteriormente la nostra strategia distributiva e di posizionarci tra i primi player nel settore".

"Il 2022 - afferma il Direttore Generale Antonio Dominici -, dovrebbe consolidare questo trend positivo e confermare i presupposti per ulteriori sviluppi, seguendo le direttrici del nuovo Piano Industriale 2022-2024: 'Specializzazione, crescita e sostenibilità', recentemente presentato alla Banca d’Italia".

Al 31/12/2021 ViViBanca ha raggiunto un Margine di Intermediazione consolidato pari a 19,4 milioni di Euro, in riduzione del 33,8% rispetto ai 29,2 milioni di Euro al 31/12/2020 per effetto di minori utili da cessione e rettifiche di valore straordinarie, mentre il risultato netto della gestione finanziaria è pari a 18,9 milioni di Euro, in riduzione del 30% rispetto ai 27,1 milioni di Euro al 31/12/2020 per la riduzione del Margine di Intermediazione. La diminuzione degli utili da cessione e, di conseguenza, del Margine di Intermediazione è dovuta alla scelta di cedere minori volumi di crediti rispetto gli esercizi precedenti.

Grazie all’acquisizione della controllata I.Fi.Ve.R., il Gruppo ViViBanca ha incrementato i propri finanziamenti CQS a libro; il sostegno complessivo verso la clientela tramite finanziamenti è salito a 372 mln di Euro, con un incremento del 38% rispetto ai 270 mln di Euro del 31/12/2020. Sotto il profilo degli impieghi, ViViBanca ha effettuato erogazioni per 375 mln di Euro (comprensive dei crediti generati dalla controllata I.Fi.Ve.R. e cartolarizzati nell’SPV Euganeo) di valore montante (+54% rispetto all’anno precedente), su quasi 15mila nuovi prestiti.

Nel 2021 la Raccolta Diretta consolidata è cresciuta del 27% a 459 mln di Euro. A questo riguardo, si segnala l’efficacia del canale online, che ha permesso di raggiungere uno stock di raccolta, concentrata nella forma tecnica di time deposit, pari a 290 mln di Euro (+11% rispetto al 31 dicembre 2020).

Tra gli avvenimenti di rilievo dell’esercizio 2021, occorre ricordare l’accordo siglato il 24 giugno tra Cassa di Risparmio di Cento e ViViBanca per l’acquisizione della partecipazione in I.Fi.Ve.R. S.p.A.. L’operazione ha previsto l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta dalla Cassa di Cento, pari al 55% del Capitale Sociale, per un controvalore pari a Euro 3,4 mln. L’operazione ha visto il suo completamento il 13 dicembre, a seguito dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia. Questa operazione si inserisce all’interno della strategia di crescita e specializzazione da parte del Gruppo Bancario ViViBanca nel business della cessione del quinto, così come disciplinato anche nel nuovo Piano Industriale 2022-2024 “Specializzazione, crescita e sostenibilità”.

Nel maggio 2021, inoltre, si segnala la definizione dell’accordo strategico tra ViViBanca e “modefinance”, agenzia di rating fintech specializzata nella valutazione del rischio di credito di aziende e banche, nell'ambito di una collaborazione che nasce con prospettive di lungo termine. La collaborazione si pone l’obiettivo di realizzare la prima digitalizzazione completa del processo di valutazione per la cessione del quinto e si inserisce in un piano di digitalizzazione del Gruppo Bancario a più ampio spettro.