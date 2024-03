Welfare, EasyPark Group: 12 settimane di congedo parentale retribuito al 100%

EasyPark Group annuncia l'introduzione della nuova policy "Parental Benefit": 12 settimane di congedo parentale retribuito al 100%

EasyPark Group ha annunciato l'introduzione della nuova policy "Parental Benefit", grazie alla quale saranno concesse ai dipendenti 12 settimane di congedo parentale retribuito al 100%. In linea con i valori aziendali di inclusione e impegno nella lotta contro il gender gap, la nuova misura mira a supportare gli oltre 1000 dipendenti del Gruppo nel loro percorso genitoriale, valorizzando il loro benessere e un ambiente di lavoro più flessibile e inclusivo.

In Italia, grazie all'introduzione della nuova policy, EasyPark Group ha ampliato in modo significativo il periodo di congedo per i suoi dipendenti neo papà. L’azienda garantisce infatti la possibilità al genitore padre di beneficiare di 12 settimane invece degli attuali 10 gg di astensione obbligatoria previsti dalla legge italiana. Per le madri il periodo di congedo resta invariato rispetto all’attuale normativa nazionale.

"EasyPark riconosce il valore della genitorialità e desidera creare un ambiente di lavoro inclusivo e aperto", ha affermato Silvana Filipponi, Country Director di EasyPark Group per l'Italia. "Crediamo fermamente che questa nuova misura avrà un impatto positivo non solo sui nostri dipendenti e sulle loro famiglie, ma anche sulla nostra azienda nel suo complesso. Desideriamo dare anche ai papà la possibilità di dedicare più tempo ai propri figli e di vivere appieno questo momento speciale, rientrando al lavoro in modo sereno".

La nuova Parental Benefit policy di EasyPark Group consolida ulteriormente il percorso intrapreso dall'azienda nel promuovere l'equilibrio di genere e la cultura dell'inclusione. Un impegno che è stato recentemente rafforzato, in Italia, con l’adesione di EasyPark Italia a Valore D, la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e la cultura dell’inclusione in azienda e vanta un network di oltre 350 realtà associate. In qualità di partner di Valore D, i dipendenti della filiale italiana hanno l’opportunità di prendere inoltre parte ai numerosi appuntamenti formativi e alle attività dedicate agli associati.