WindTre lancia il nuovo spot con protagonista Fiorello

WindTre presenta il servizio "Reload exChange" e lancia il nuovo spot con Rosario Fiorello

WindTre torna in TV con Rosario Fiorello, protagonista di uno spot che racconta un nuovo modo di dare valore al vecchio smartphone, in modo semplice e conveniente, grazie alla soluzione "Reload exChange".

Fiorello, in quanto cliente WindTre, è abituato ad avere il meglio. Così, nella nuova campagna, tenta due volte di ottenere un ‘upgrade’, chiedendo ad una bambina e ad un motociclista: “Facciamo cambio?”. Ma riuscirà nel suo intento solo quando, in un negozio WindTre, la Store Manager gli proporrà di cambiare il suo vecchio telefono con un nuovo modello Samsung.

Guarda lo spot

Al centro della comunicazione "Reload exChange", il nuovo servizio di WindTre che consente di effettuare in modo facile e veloce, tramite l’App dedicata, una valutazione del device usato da consegnare in negozio e di ricevere entro 30 giorni un bonifico, di importo pari al valore stimato, direttamente sul conto corrente. In più, i clienti che sottoscrivono il servizio "Reload exChange" e attivano un’offerta WindTre con Easy Pay, a Natale possono acquistare uno smartphone Samsung Galaxy top di gamma, come Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy S22, in promozione con una rata molto vantaggiosa.

Accanto agli spot TV, on air con soggetti da 30, 20 e 15 secondi, la pianificazione prosegue on line e con contenuti social dedicati sui canali WindTre.