Zurich Bank: un anno di successi tra sinergie, innovazione e formazione

Zurich Bank compie un anno: continua la crescita nel segno di sinergie, innovazione e formazione

Zurich Bank festeggia oggi il suo primo anniversario. Nata a seguito dell’acquisizione da parte di Zurich Italia della rete di consulenza finanziaria di Deutsche Bank, fin dall’inizio la Banca ha affermato con chiarezza e determinazione la propria mission: conquistare un forte posizionamento nel mercato di riferimento al fine di contribuire alla crescita e alla tutela del risparmio nel nostro Paese, valorizzando l’appartenenza a un Gruppo assicurativo leader a livello globale.

“La creazione di Zurich Bank ci permette di servire i nostri clienti, sia persone che imprese, a 360° lavorando al fianco dei nostri Agenti assicurativi con prodotti di protezione e di investimento all’avanguardia”, ha affermato Giovanni Giuliani, Country CEO Zurich Italia. “La banca è stata pensata nel 2021, creata nel 2022 e oggi celebriamo il successo del primo anno di attività. Determinazione e velocità di esecuzione ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo e saranno alla base dei futuri sviluppi”.

“Zurich Bank ha dimostrato di saper proporre un modello di advisory d’eccellenza. Abbiamo orientato la nostra strategia di crescita mettendo il cliente al centro con un modello di business basato sull’architettura aperta, che sfrutta le sinergie con il settore assicurativo al fine di prosperare in qualsiasi contesto di mercato. La banca dimostra un forte impegno nell’innovazione con la digitalizzazione della propria offerta e investendo nelle risorse umane e nella loro formazione. Nei prossimi mesi contiamo di consolidare il percorso intrapreso, consci che l’innovazione, in tutte le sue accezioni, sarà la chiave per la crescita futura”, ha dichiarato Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank.

Tra gli obiettivi portati avanti nel corso di un anno, Zurich Bank si è impegnata costantemente nel gestire i patrimoni dei propri clienti con la stessa diligenza e competenza con cui gestisce i suoi stessi investimenti. Grazie all’esperienza dei propri consulenti e attraverso partnership solide, attualmente 12, con player finanziari e studi professionali prestigiosi, operanti nei settori della Corporate Advisory, Consulenza Fiscale e Legale, e Art Advisory, la Banca propone un’offerta di servizi di investimento d’eccellenza, completata da una vasta gamma di servizi bancari e finanziari.

L’Universo Zurich dimostra, inoltre, tutti i valori che lo animano: il team centrale è formato da componenti con esperienze e provenienze diverse, con un’età media di 45 anni con il 54% rappresentato da donne. Tra i pilastri fondamentali nella strategia di Zurich Bank vi è anche l’innovazione. Innovare significa rispondere appieno alle mutevoli esigenze dei clienti e consulenti, adottando un approccio basato sull’ascolto attento e sulla continua interazione con la rete. Nel corso degli ultimi 12 mesi, Zurich Bank ha mantenuto l’impegno di investire per migliorare, semplificare e innovare la piattaforma e introdotto nuovi servizi digitali per i clienti, puntando a offrire un’esperienza pratica, rapida e dinamica.

Con lo stesso spirito, nel corso dell’anno sono stati lanciati nuovi prodotti, in alcuni casi creati da Zurich specificatamente per Zurich Bank: la unit-linked Zurich Investment Platform, la multiramo Zurich StepInvest e ancora Zurich Prestige Invest, una nuova piattaforma per certificati pensati e studiati attraverso la tecnologia e la competenza di Financial engineering di Gruppo. Proprio le forti competenze di Gruppo consentono una ricca e frequente costruzione di strutture di rendimento diverse da quelle delle asset class tradizionali, così da sfruttare le opportunità anche in mercati laterali.

L’intervista di affaritaliani.it a Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank

Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it il percorso che la Banca ha portato avanti sino ad oggi, spiegando così il concretizzarsi dei traguardi prefissati alla sua nascita, esattamente un anno fa: “Il nostro primo obiettivo era proprio quello di far nascere la banca. Il Gruppo Zurich ha accolto 1200 colleghi e 120 mila clienti: è stata un’impresa che nel nostro mercato di riferimento non si vedeva da tanto tempo. Zurich Bank, nel corso di quest’anno, ha lavorato, e continuerà a farlo, secondo un modello di architettura aperta. Inoltre, ci siamo dedicati all’innovazione e alla tecnologia. Da quando Zurich Bank è nata abbiamo lavorato per favorire l’interazione tra consulente e cliente, tra la direzione generale e il consulente stesso, e lo abbiamo fatto fin da subito”.

L’ultimo rilascio, che verrà annunciato nei prossimi giorni, si chiama ‘Z Point’: una modalità secondo la quale i clienti di Zurich Bank, in alcune sedi dedicate, potranno svolgere tutte le operazioni legate al banking tradizionale grazie a un operatore remoto: “Sarà tutto digitalizzato”, ha spiegato Ruggiu, “sui temi legati a crescita, sviluppo e innovazione, Zurich Bank continuerà a impegnarsi anche nel prossimo futuro”.

La Banca ha, inoltre, potenziato la propria attività di Wealth Management, con l’obiettivo di accrescerne ulteriormente il peso nei prossimi mesi e di diventare un interlocutore unico per la pianificazione finanziaria, grazie a soluzioni altamente personalizzate: “Come attività strategica abbiamo rafforzato l’area del Wealth Management e creato, in Direzione Generale, un nuovo ufficio che segue in maniera dedicata i consulenti finanziari che hanno il portafoglio più importante. In questa arena competitiva abbiamo 80 colleghi con oltre 5 miliardi di masse. In più, abbiamo la metà delle masse complessivamente gestite da Zurich Bank che appartengono a clienti di tipo Private Banking. È un’area su cui continueremo a lavorare con un modello e attraverso una piattaforma dedicati”, ha proseguito Ruggiu, tracciando un quadro di quelle che sono le principali iniziative portate avanti dalla Banca nella direzione di potenziare l’Area Private Advisory.

“Tra i nostri obiettivi strategici vi è quello di fare in modo che i clienti possano usufruire a 360 gradi di tutti i prodotti e servizi che il Gruppo Zurich mette loro a disposizione”, ha poi aggiunto il Direttore Generale di Zurich Bank. La Banca si è impegnata allo scopo di creare sinergie tra i consulenti e gli agenti. Ad oggi, sono stati stretti, infatti, oltre 100 accordi attraverso i quali i clienti degli uni o degli altri possono beneficiare di tutti i prodotti e servizi. Per Ruggiu, “un modello molto semplice, che sta però cominciando a funzionare estremamente bene”.

“Nel corso di quest’anno abbiamo lavorato sul modello di business. Il nostro modello di business è gestito in modalità architettura aperta. Da quando Zurich Bank è partita, abbiamo stipulato 10 nuovi accordi con società che gestiscono prodotti di Asset Management. Abbiamo lavorato per creare nuovi prodotti assicurativi, dei contenitori, gestiti direttamente dal Gruppo Zurich, all’interno dei quali poter avere la gestione del risparmio dei clienti con i benefici tipici di un prodotto assicurativo”, ha dichiarato Silvio Ruggiu. La Banca si è concentrata, ad esempio, a potenziare l’area dei certificati.

L’esperienza del Gruppo è stata utilizzata per andare ad acquisire portafogli chiamati di Strategic Asset Allocation, che rispecchiano la metodologia che il Gruppo Zurich utilizza per gestire i suoi stessi risparmi. “Per questo abbiamo fatto davvero nostra la frase ‘Gestiremo i soldi dei nostri clienti così come Zurich gestisce i suoi’, detta in conferenza stampa”, ha ricordato Ruggiu.

Infine, Silvio Ruggiu ha spiegato la posizione di Zurich Bank nei confronti dei giovani. Fondamentale per la Banca è, infatti, anche l’investimento nel capitale umano e nella crescita delle persone, che si è concretizzato attraverso il reclutamento di oltre 60 professionisti provenienti da riconosciute realtà del settore. L’attenzione ai giovani si è poi tradotta nel lancio di Talent NextGen, un progetto dedicato alle nuove generazioni di Consulenti Finanziari: “Abbiamo di recente lanciato un progetto per la next generation. Il nostro obiettivo è favorire l’ingresso all’interno della rete di giovani professionisti, che possono già avere l’abilitazione, e svolgere quindi già il ruolo di consulenti finanziari, o che devono essere supportati per poterla ottenere. È un percorso che sarà gestito congiuntamente dai colleghi della Direzione Generale e da alcuni colleghi manager di rete. Vogliamo supportare l’ingresso di questi giovani, e lo faremo garantendo loro anche un contributo economico in fase iniziale”. Nei giovani, Zurich Bank vede la risorsa con la quale poter pensare al futuro.

“Grazie ai giovani, possiamo pensare a come costruire in maniera ancora più efficace l’interazione tra le nuove generazioni e la banca. Abbiamo bisogno di entusiasmo ed energia, e soprattutto i giovani devono insegnarci nuovi metodi attraverso i quali poter dialogare con i clienti”, ha concluso Ruggiu.