Zurich: concluso il Road Show dedicato agli agenti

Zurich: volge al termine il Road Show dedicato agli agenti, focus su risultati 2024 e innovazione

Oggi si è tenuta la seconda e ultima giornata del road show organizzato da Zurich, che ha riunito oltre 1000 agenti della compagnia in due tappe, a Roma e Milano. L'evento è stato l'occasione per riflettere sui risultati raggiunti nel 2024 e delineare le strategie per il futuro della rete agenziale. Il road show ha rappresentato un importante momento di confronto, a quasi due anni dall’avvio del Patto per la Crescita, un percorso condiviso con gli agenti, basato sull'innovazione di prodotto e processo, la digitalizzazione, lo sviluppo delle competenze e l'integrazione tra gestione del risparmio e assicurazioni.

Nel corso delle giornate, il top management di Zurich ha condiviso con gli agenti i principali traguardi ottenuti e ha illustrato le nuove opportunità per affrontare i mesi a venire. Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customer di Zurich Italia, ha aperto i lavori evidenziando il contributo fondamentale della rete agenziale al successo della compagnia. Colio ha sottolineato come l'innovazione e il dinamismo degli agenti rappresentino un fattore chiave per la crescita di Zurich, con particolare attenzione al passaggio generazionale e al potenziale dell'intelligenza artificiale (AI) al servizio delle reti di vendita e dei clienti.

“La forza della nostra rete agenziale rappresenta uno dei pilastri del modello di business e del successo di Zurich Italia; mettendo a disposizione dei nostri clienti un servizio consulenziale distribuito capillarmente sul territorio. Oggi guardiamo ai traguardi raggiunti e ci rivolgiamo con entusiasmo verso le prossime tappe del nostro percorso che ci vedrà protagonisti di una trasformazione sempre più rapida della distribuzione assicurativa”, ha affermato Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customer di Zurich Italia.