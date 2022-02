Zurich, il 2021 è stato un anno da record. Utile netto +36%

I numeri di un’annata speciale

Il 2021 è stato un anno da record per il gruppo Zurich. L'utile operativo del Gruppo sale del 35% a 5,7 miliardi di dollari, l'utile netto sale del 36% a 5,2 miliardi di dollari. Il dividendo proposto è di CHF 22 per azione, con un aumento del 10% rispetto al 2020. Nel ramo danni, l’utile operativo sale del 50% a 3,1 miliardi di dollari; il combined ratio si attesta al 94,3% - il livello più basso degli ultimi 15 anni, Forte crescita con premi lordi contabilizzati (GWP) in aumento del 12% nel ramo commerciale e dell'8% nel ramo retail e PMI su base omogenea.

Nel ramo vita l'utile operativo sale del 27% a 1,8 miliardi di dollari grazie ai maggiori ricavi da commissioni e ai risultati degli investimenti, nonché alla riduzione dei sinistri. Posizione patrimoniale molto solida con un SST ratio (Swiss Solvency Test) al 212%.

Continua attenzione alle esigenze dei clienti, con un aumento netto di 2,2 milioni di clienti retail. L’SST ratio dovrebbe aumentare di 11 punti percentuali nel 2022, a seguito della vendita di parte del portafoglio vita a GamaLife.

Nel ramo vita, la performance positiva della nuova produzione APE (annual premium equivalent), che registra un incremento del 5%, è riconducibile anche alla crescita del business unit-linked in Italia (oltre che in Svizzera e in Irlanda).

Il CEO Mario Greco ha dichiarato: “Zurich ha registrato la migliore performance degli ultimi anni, a dimostrazione della forza del nostro franchise, della qualità e dell’impegno delle nostre persone, nonché dei benefici generati dal recente riposizionamento del business”.