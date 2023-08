Zurich: l’utile per azione cresce dell’8% nel primo semestre 2023

Zurich, risultati finanziari del primo semestre 2023: l’utile per azione cresce dell’8% nel primo semestre 2023

Zurich Insurance Group (Zurich) ha ottenuto ottimi risultati nei primi sei mesi dell'anno, eguagliando l'utile operativo al livello record registrato nel primo semestre 2022 e ponendo solide basi per il ciclo finanziario 2023-2025. L’utile operativo di Gruppo (BOP) si attesta a 3,7 miliardi di dollari, pari ai livelli record del primo semestre 2022; il rendimento del capitale proprio (BOPAT ROE) è il più alto di sempre, pari al 22,9%. L'utile per azione cresce dell'8% in dollari; l'utile netto attribuibile agli azionisti sale a 2,5 miliardi di dollari.

La forte crescita della top-line diventa un fattore di redditività più significativo, con i premi lordi contabilizzati (GWP) del ramo Danni in aumento del 10% e i premi di nuova produzione del ramo Vita in crescita del 17% su base omogenea. L’utile operativo (BOP) del ramo Danni si mantiene solido a 2,2 miliardi di dollari, in calo del 6% (sottostante in crescita del 3%); il combined ratio è pari al 92,9%.

Forte miglioramento dei margini del ramo Danni retail rispetto al primo semestre 2022, aumento delle tariffe nel primo semestre 2023 pari al 4%; aumento delle tariffe del ramo Danni commercial pari al 7% (9% in Nord America, favorito dalla riaccelerazione del ramo Property). L'utile operativo del ramo Vita sale dell’11% a 0,9 miliardi di dollari, con una crescita del 18% su base omogenea.