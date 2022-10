Zurich: nasce la nuova rete di consulenza finanziaria Zurich Bank

Zurich: al via Zurich Bank, la nuova rete di financial advisory evoluta e multicanale

Zurich ha presentato, con una conferenza stampa organizzata nella suggestiva sala Geoide della sede di Milano, la nuova rete di financial advisory, evoluta e multicanale, Zurich Bank. Sono intervenuti Giovanni Giuliani, Country CEO di Zurich in Italia, Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank e Alessandro Castellano, Presidente di Zurich Bank. Nella fase macroeconomica attuale, complessa e in continuo cambiamento, le sfide per la gestione dei patrimoni si amplificano e i bisogni dei clienti si trasformano rapidamente. Si accentua, così, la necessità di una consulenza qualificata, approccio estremamente apprezzato dagli investitori italiani. È in questo scenario che l'azienda inaugura Zurich Bank, creata a seguito dell'acquisizione della Rete dei Consulenti Finanziari Deutsche Bank Financial Advisors e già pronta a cogliere le opportunità offerte dal Wealth Management italiano.

"A 150 anni dalla fondazione del Gruppo e dopo 120 anni di presenza in Italia, Zurich entra nel mondo della consulenza finanziaria, confermando ancora una volta di saper comprendere e rispondere alle evoluzioni storiche e del mercato. Con Zurich Bank nasce un modello unico nel Paese, capace di promuovere la cultura della protezione, patrimoniale e assicurativa, grazie a due reti capillari di professionisti esperti. Da oggi sono 5000 i consulenti Zurich sul territorio a supporto delle famiglie e delle imprese", ha dichiarato Giovanni Giuliani, Country CEO di Zurich in Italia.

Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, ha affermato: "Vogliamo diventare la migliore rete di Consulenti Finanziari del Paese, valorizzando l'appartenenza a un gruppo assicurativo leader a livello globale".

Con 1.085 Consulenti Finanziari, oltre 16 miliardi di euro di masse in gestione e più di 120mila clienti, Zurich Bank è già una realtà solida e sicura, un modello di advisory d'eccellenza che vanta una rete di consulenti qualificata e performante, in grado di valorizzare l'appartenenza al Gruppo assicurativo, leader a livello mondiale. I clienti avranno accesso a una piattaforma moderna e completa che farà leva anche su un approccio digitale con un’offerta ampia, con i migliori servizi di investimento, assicurativi, bancari e finanziari disponibili sul mercato. La nuova rete potenzierà l’area della Private e Wealth Advisory, che potrà contare su una sua struttura e su una brand identity dedicata. L'app renderà ancora più immediata e intuitiva l'interazione tra cliente e consulente finanziario, la cui figura resta al centro del progetto in quanto prima ricchezza dell'azienda, come ha tenuto a sottolineare Ruggiu. Pianificazione finanziaria e assicurativa si integrano grazie a Zurich Bank, che opera in sinergia con la rete degli agenti.

Altro punto emerso nel corso dell'evento di presentazione è stato il tema della sostenibilità, parte essenziale della filosofia di Zurich che si riflette, ad esempio, nella costruzione stessa della sua sede e nell'utilizzo dei pannelli solari: elementi tangibili su cui la società investe per salvaguardare l'ambiente. La nuova rete di consulenza finanziaria non poteva che contribuire alla causa, regalando a ciascuno dei suoi 120 mila clienti un albero per facilitare la riforestazione dell'Africa.

Zurich Bank guarda alle sfide e alle opportunità del mercato con fiducia e preparazione, puntando a crescere rapidamente lungo quattro direttrici: lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, l'innovazione digitale, la creazione di un modello sempre più data driven e il recruiting di nuovi consulenti. Il lancio sarà supportato da una campagna pubblicitaria realizzata in collaborazione con l'agenzia creativa Mercurio GP e l'agenzia media Dentsu, che andrà in onda da novembre sui principali canali televisivi nazionali per una durata di tre settimane, oltre che da una campagna stampa e digital.

L'intervista di affaritaliani.it a Silvio Ruggiu, Direttore Generale Zurich Bank

Silvio Ruggiu, Direttore Generale Zurich Bank ha spiegato ai microfoni di affaritaliani.it come mai il settore del Wealth Management in Italia sia strategico: “Il mercato del Wealth Management in Italia è veramente molto ricco. La ricchezza monetaria detenuta dalle famiglie italiane è pari a 5,1 trilioni di euro e il mondo delle reti, secondo i dati risalenti alla fine del 2021, è stato in grado di coprire il 15% di questa ricchezza. Resta un ulteriore 85% che deve essere catturato. In Zurich Bank partiamo con una dote molto importante di 16 miliardi di euro di masse, circa 1100 consulenti e 120 mila clienti, con una storia rilevante sul mercato di riferimento: quello che faremo è portare all’interno di Zurich Bank le peculiarità che un gruppo grande e capitalizzato come Zurich può mettere a disposizione".

Secondo Ruggiu, le competenze e gli aspetti rilevanti per quanto riguarda Zurich Bank sono numerosi. Tra questi, ha tenuto a sottolinearne uno in particolare: "Voglio evidenziare il fatto che noi gestiremo i patrimoni dei nostri clienti con la stessa cura e diligenza che il Gruppo utilizza per gestire i propri investimenti. Opereremo in totale assenza di conflitto di interessi: all’interno di Zurich non è presente un asset management, ma il Gruppo diversifica grazie a tante geografie e asset class, attingendo al meglio che è presente sul mercato. Dentro Zurich Bank porteremo le stesse competenze”.