Zurich, nasce Zurich Salute per un'assistenza sanitaria più accessibile

Zurich, lanciata Zurich Salute per una protezione immediata e completa e un’assistenza sanitaria più accessibile

Sempre più italiani guardano con attenzione alla propria salute e a quella dei propri familiari, chiedendosi come potrebbero migliorare il proprio livello di protezione e ricercando soluzioni complete per una maggiore serenità. Zurich delinea un’offerta completa e innovativa, grazie a nuove garanzie e servizi creati ad hoc per rispondere al meglio ai bisogni dei clienti ed aiutarli ad affrontare senza pensieri le esigenze di protezione in costante evoluzione.

Nasce Zurich Salute, una soluzione assicurativa dedicata a chi desidera proteggersi dalle conseguenze economiche e sanitarie di una malattia o di un infortunio. La polizza prevede la copertura delle spese mediche sostenute in caso di operazioni chirurgiche, esami, ricovero, visite specialistiche, cure dentali e checkup di routine, garantendo un accesso alle cure mediche semplice e tempestivo presso le migliori strutture convenzionate senza anticipo di spesa.

Secondo una ricerca di SWG, l’impatto di una malattia o di un ricovero è motivo di preoccupazione per molti, in particolare nel caso della gestione della vita domestica (per il 66,5% degli intervistati), dei familiari o degli animali domestici (64,3%) e del lavoro (44,3% degli intervistati, con picchi del 66,3% per gli appartenenti alla Gen Z). Inoltre, circa 3 italiani su 4 preferiscono affidarsi alla sanità privata, in primis per abbattere i tempi di attesa sempre più lunghi della sanità pubblica, soprattutto al Sud.

"Con Zurich Salute potenziamo la nostra offerta di protezione nel segmento Salute, grazie ad una copertura sempre più ampia e avanzata, in grado di operare in sinergia e complementarità con il servizio sanitario pubblico. Zurich Salute offre protezione a una platea sempre più ampia e diversificata di clienti offrendo loro una maggiore serenità di fronte alle possibili conseguenze economiche, mediche e legali di una malattia o di un infortunio", ha dichiarato Luigi De Angeli, Chief Underwriting Officer, “Secondo gli ultimi dati disponibili, infatti, la spesa sanitaria privata ha raggiunto i 40 miliardi di euro, il che evidenzia la necessità di proporre uno strumento assicurativo capace di tutelare i sottoscrittori tanto da un punto di vista medico, garantendo un accesso tempestivo a cure sanitarie di eccellenza, quanto economico”.

La soluzione fornisce, inoltre, assistenza quotidiana e immediata in caso di infortunio o malattia, garantendo anche una consulenza legale telefonica, e il rimborso delle spese legali. Zurich ha ampliato il network di centri convenzionati, grazie alla nuova partnership con MyAssistance, che consente l’accesso agevolato ad alcuni dei migliori presidi medici italiani, su un totale di oltre 3.500 istituti di cura, poliambulatori e centri diagnostici, circa 1.300 strutture odontoiatriche e 38.500 medici specialisti. Una copertura ottimale del territorio nazionale che consente così di ridurre i tempi di prenotazione e di accesso alle prestazioni sanitarie. Attraverso l’App Zurich One, i clienti possono accedere a numerosi servizi, tra cui la ricerca di strutture mediche, la prenotazione e il controllo di appuntamenti, tele e videoconsulto medico, oltre alle richieste di rimborso e altro ancora.