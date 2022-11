Zurich, raccolta premi in crescita nei primi nove mesi del 2022

Zurich registra continua crescita della top-line e solida posizione di solvibilità

Zurich Insurance Group, compagnia assicurativa svizzera, chiude i primi nove mesi del 2022 registrando premi lordi contabilizzati per il ramo danni in aumento dell'8%, con una crescita del 13% su base omogenea, delineandosi dunque una forte crescita con gli aumenti delle assicurazioni commerciali che continuano a guidare l'espansione dei margini. Sul ramo Vita, la nuova produzione APE (annual premium equivalent) è cresciuta del 2% su base omogenea, con margini interessanti pari al 26.5%, mentre il valore della nuova produzione risulta diminuito dell'11%, guidato dalla combinazione di modelli e aggiornamenti delle ipotesi e dei tassi di interesse più elevati.

Per quanto riguarda i premi lordi contabilizzati di Farmers Exchanges, questi risultano cresciuti dell’11%, grazie all'inclusione del portafoglio di MetLife e a un miglioramento del pricing. Il terzo trimestre ha registrato elevate perdite dovute a catastrofi naturali, principalmente legate all'uragano Ian, a causa del quale, secondo le stime, il Gruppo indica una perdita di 550 milioni di dollari al lordo delle imposte

La posizione patrimoniale risulta molto solida, con uno Swiss Solvency Test ratio stimato al 252% al 30 settembre 2022. Prosegue la strategia incentrata sul cliente, con un aumento netto di circa 1,1 milioni di nuovi clienti retail dall’inizio dell’anno.

George Quinn, Group Chief Financial Officer, ha dichiarato: “Il Gruppo continua a essere sulla buona strada per superare gli obiettivi strategici e finanziari per il periodo 2020-2022. Abbiamo registrato forti aumenti dei premi in tutte le attività del Gruppo, in particolare nel ramo Danni nordamericano, dove gli aumenti delle tariffe hanno determinato una crescita a doppia cifra della top-line. Prevediamo che l’andamento dei margini per le nostre attività assicurative commerciali si mantenga positivo fino al 2023. Il ramo Vita continua a registrare trend operativi positivi, controbilanciati dagli effetti di un dollaro forte e da mercati finanziari più deboli. La nostra posizione patrimoniale è eccellente e i buoni risultati ottenuti in questo ciclo strategico ci posizionano positivamente, in attesa di illustrare il piano per il prossimo ciclo triennale in occasione del nostro Investor Day”.