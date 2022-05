Zurich, risultati primo trimestre: ramo vita in crescita del 14%

Zurich, nel primo trimestre 2022 i premi lordi contabilizzati per il ramo danni crescono dell'8%

Zurich ha reso noti i risultati trimestrali del gruppo al 31 marzo 2022. I Premi lordi contabilizzati per il ramo danni crescono dell'8%, con un incremento del 12% su base omogenea, trainati dalla forte crescita della divisione Commercial Insurance e dall'ulteriore miglioramento del pricing. Sul ramo vita, la nuova produzione APE (annual premium equivalent) è cresciuta del 14% su base omogenea, con un new business margin che si attesta al 25,7%. I Premi lordi contabilizzati di Farmers Exchanges sono in aumento del 29%, grazie all'inclusione del portafoglio di MetLife e alla forte crescita del business

Prosegue la strategia incentrata sul cliente del Gruppo assicurativo svizzero, con un aumento netto di circa 400.000 nuovi clienti retail. anche la posizione patrimoniale registrata è molto solida, con uno Swiss Solvency Test ratio stimato al 234% al 31 marzo 2022;

Inoltre, la Zurich Foundation ha supportato e supporta le persone colpite dalla guerra in Ucraina con raccolte fondi e altre iniziative in tutta Europa: la Fondazione ha infatti lanciato un'importante campagna di raccolta fondi raccogliendo 2 milioni CHF in sole quattro settimane. Altre iniziative includono la collaborazione con le ONG nell'Ucraina occidentale e nelle zone limitrofe per fornire servizi di supporto psicologico a rifugiati e sfollati.

George Quinn, CFO di Zurich Insurance Group, ha commentato: "La guerra in Ucraina e la crisi umanitaria che ha scatenato superano la nostra comprensione. Il Gruppo e la Zurich Foundation hanno fornito sostegno finanziario e logistico e siamo particolarmente orgogliosi dei nostri colleghi che hanno aperto le proprie case alle famiglie in fuga dalla guerra. Sebbene si preveda che gli effetti della guerra portino a perdite significative per il settore assicurativo, non ci aspettiamo un impatto significativo dei sinistri sulle attività del Gruppo. Abbiamo iniziato l'anno in modo positivo e prevediamo di superare tutti gli obiettivi finanziari per il 2022. Abbiamo assistito a un aumento dei premi per tutte le attività del Gruppo, in particolare nel ramo danni del Nord America, che ha registrato una crescita a doppia cifra della top-line. Nonostante le pressioni inflazionistiche, prevediamo che i premi superino l'andamento dei costi dei sinistri fino al 2023. I trend operativi positivi del primo trimestre, insieme alla solidità del bilancio del Gruppo, ci danno la certezza di poter concludere con successo il ciclo strategico attuale nel corso dell'anno."