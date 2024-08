Novo Nordisk, nel primo semestre vendite in aumento del 24% ma utile sotto le attese

Novo Nordisk continua la sua forte performance nel primo semestre dell'anno con un fatturato a 133,4 mld

Il colosso danese del diabete e dell'obesità Novo Nordisk continua la sua forte performance nella prima metà dell'anno, registrando una crescita delle vendite del 24% e raggiungendo un fatturato di 133,4 miliardi di corone. Secondo l'analisi condotta da Jakob Westh Christensen del Market Analyst di eToro, il suo trattamento per il diabete a base di GLP-1 Ozempic e il trattamento per la perdita di peso Wegovy continuano a essere al centro della crescita: sono i due prodotti di punta che ora rappresentano da soli quasi il 60% del fatturato.

Il management ha utilizzato i risultati odierni per presentare la seconda revisione al rialzo delle vendite per l'anno in corso, prevedendo ora un'accelerazione delle vendite per l'intero 2024 al 22-28%. Ma se da un lato il management si aspetta un aumento delle vendite, dall'altro vede ridursi la crescita dell'utile operativo per il 2024 al 20-28%, rispetto al 22-30% annunciato in precedenza. Tuttavia, guardando sotto il cofano, ci sono buone ragioni per questo, e Novo Nordisk continua a mantenere i suoi forti margini lordi all'85%. La pressione deriva dall'aumento della spesa per la ricerca e lo sviluppo, dovuto principalmente a una svalutazione una tantum di 5,7 miliardi di corone per uno studio di fase 3 chiuso. Allo stesso tempo, i costi aggiuntivi di R&S sono legati alle costose attività di sperimentazione clinica in fase avanzata, il che è un'indicazione positiva del fatto che Novo Nordisk ha portato avanti la sua pipeline di R&S con più successo del previsto.

Sebbene Novo Nordisk continui a mostrare risultati solidi, ciò non si è tradotto in una performance del titolo questa mattina. Le aspettative per Novo Nordisk sono elevate e, grazie a una valutazione pesante con un prezzo/utile a 37%, gli investitori si aspettano una "quasi perfezione". Sebbene l'aggiustamento al ribasso dell'utile operativo di quest'anno non appaia molto positivo in superficie, sembra che ciò avvenga per il giusto motivo e non modifichi la storia complessiva di crescita degli utili di Novo Nordisk.