Novo Nordisk: legame farmaci anti-diabete-perdita della vista? Tonfo in Borsa

Farmaci fanno perdere la vista, lo studio che fa tremare Novo Nordisk

Uno studio suggerisce che potrebbe esserci un legame tra i farmaci per il diabete e la perdita di peso Ozempic e Wegovy di Novo Nordisk e la perdita della vista. In seguito alla pubblicazione di questo rapporto, le azioni di Novo Nordisk hanno subito un calo di prezzo mercoledì 3 luglio e ora sono scese di circa il 4% dall'inizio della settimana.

Considerando che oltre il 50% delle vendite di Novo Nordisk è attribuito a questi due farmaci di successo e che le proiezioni di crescita sono promettenti, qualsiasi problema significativo con i farmaci potrebbe rappresentare una minaccia per gli utili e i prezzi delle azioni. Tuttavia, la reazione relativamente modesta del mercato indica che gli investitori non sono eccessivamente preoccupati per questo studio iniziale.

Con una valutazione elevata, pari a quasi 40 volte il prezzo/utile, è evidente che il mercato nutre grandi aspettative per la crescita degli utili di Novo Nordisk nell'anno a venire. Questa crescita si basa in gran parte sui trattamenti GLP-1 per il diabete e la perdita di peso, che sono attualmente sotto esame.

Questo percorso di crescita è supportato dall'ennesimo rialzo delle previsioni del management per il 2024 in relazione ai risultati del primo trimestre, che ora prevede una crescita dell'utile operativo del 22-30%.

Tuttavia, è importante notare che questo studio è in fase iniziale e ed è di dimensioni contenute e ha quindi una potenza statistica limitata. I risultati non provano che i farmaci abbiano causato le complicazioni oculari, che sono comunemente associate al diabete. Per stabilire correttamente qualsiasi collegamento, è necessario condurre uno studio molto più ampio.

Come investitori retail che detengono azioni Novo Nordisk, è consigliabile monitorare attentamente la situazione. Qualsiasi minaccia significativa a questi farmaci di grande successo rappresenterebbe una battuta d'arresto significativa per il percorso di crescita di Novo Nordisk.

*Market analyst di eToro