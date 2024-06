Arriva la pillola dimagrante più forte mai realizzata, trema il mondo del food

Una pillola capace di far dimagrire davvero, risultati oltre le aspettative. Novo Nordisk fa tremare il settore del food

Rivoluzione in arrivo? Novo Nordisk, la rinomata azienda danese specializzata nella produzione dei farmaci per il trattamento del diabete e dell'obesità (Ozempic e Wegovy) sta attualmente sviluppando un nuovo farmaco dimagrante somministrabile per via orale, chiamato amicretina (amycretin in inglese).

Secondo quanto riportato da Reuters, si prevede che l'amicretina possa essere immessa sul mercato entro il 2030. Durante la fase 1 del trial clinico, la pillola ha dimostrato un tasso di dimagrimento del 13,1% dopo soltanto 12 settimane di trattamento, un risultato significativamente superiore rispetto all'1,1% osservato nei pazienti trattati con placebo. Questa efficacia è circa il doppio di quella registrata da Wegovy nelle medesime fasi di test, dove si era fermata al 6%.

Come i suoi predecessori Ozempic e Wegovy, l'amicretina si basa sull'efficacia del principio attivo semaglutide, che imita l'azione dell'ormone naturale GLP-1, inducendo un senso di sazietà e quindi contribuendo alla riduzione dell'appetito.

Tuttavia, l'efficacia dell'amicretina è ulteriormente potenziata dalla sua capacità di replicare anche l'azione di un altro ormone, l'amilina. Quest'ultima, secreta dalle cellule beta del pancreas congiuntamente all'insulina, contribuisce anch'essa al senso di sazietà e rallenta il processo di svuotamento gastrico.

Il sito specializzato in scienze e biotecnologie Labiotech spiega che "l'amilina, quando viene rilasciata nel flusso sanguigno, attiva diversi meccanismi omeostatici e di ricompensa nel cervello, riducendo così l'appetito e l'assunzione di cibo. Stimolando sia il GLP-1 che l'amilina, l'amicretina potrebbe dunque diminuire ulteriormente la sensazione di fame e rallentare lo svuotamento dello stomaco, forse persino più efficacemente di Wegovy".