Nvidia, con i suoi chip per l’AI è più capitalizzata di Amazon

Nvidia, il grande produttore americano di superchip per l'Intelligenza Artificiale generativa

Nvidia è il gruppo americano con l’headquarter a Santa Clara, molto meno conosciuta di giganti come Google, Meta o OpenAi, ma che ha prodotti più preziosi dell’oro. I suoi microchip per computer da 1500 dollari al pezzo sono elementi fondamentali per le Big Tech, soprattutto adesso che sono compatibili con l’intelligenza artificiale generativa. La compagnia sviluppa processori grafici per il mercato videoludico e professionale, oltre a moduli System-on-a-chip per il Mobile computing e per l'industria automobilistica. Tutto questo ha fatto si che ieri, con un rialzo del 2%, la società ha superato come valore in Borsa il gigante dell’e-commerce Amazon. La capitalizzazione ha toccato 1,8 trilioni di dollari, superiore ai 1,79 trilioni di dollari della creatura di Jeff Besos.

Nvidia, al quarto posto con Amazon in Borsa dopo Apple,Microsoft e Alphabet

Se il rialzo continuerà Nvidia avrà il quarto posto come valore sul mercato borsistico Usa dopo Apple, Microsoft e Alphabet. Il 21 febbraio saranno pubblicati i numeri ufficiali ma oggi Nvidia significa guadagno e valore. Frizzanti le strategie. In primis un accordo con Beamr Imaging, società specializzata nella tecnologia di ottimizzazione video. Il valore di Beamr Imaging è schizzato del 371%. E nel ristretto circolo dei produttori di semiconduttori come AMD o l’ingleseARM, le azioni schizzano all’insù. L’indice Philadelphia Semiconductor, dove queste realtà sono quotate, è cresciuto del 65% nel 2023 e solo quest’anno il trend è dell’11%. Insomma l’AI sta facendo ricchi a dismisura tutti quelli che ci hanno creduto e che, già da anni, hanno investito pesantemente.