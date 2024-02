Nvidia, il boom dell'IA traina il trimestre: ricavi a 22 mld, +265% sull'anno

Nvidia registra un trimestre da record: trionfa l'intelligenza artificiale

Il gigante della tecnologia, Nvidia, ha presentato una performance finanziaria sbalorditiva nel quarto trimestre fiscale del 2024, superando notevolemente le aspettative degli investitori. Nell’ultimo anno il gigante statunitense che si occupa della progettazione di processori ha ottenuto risultati economici sorprendenti grazie alla decisione di concentrare gran parte dei suoi investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale.

Con un aumento del 22% rispetto al trimestre precedente e un incredibile incremento del 265% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il colosso tech delle schede grafiche ha registrato un impressionante fatturato di 22,1 miliardi di dollari. Questa esplosione nei ricavi ha portato il totale annuale a un incredibile 60,9 miliardi di dollari, un aumento del 126% rispetto all'anno fiscale precedente di cui 47,5 miliardi legati al mondo Data Center e circa 10 miliardi al Gaming.

Un tale risultato è stato soprattutto alimentato dalla crescente richiesta di acceleratori H100, noti anche come Nvidia Hopper, che offrono prestazioni di calcolo avanzate per le applicazioni di intelligenza artificiale e di data center.

Anche il settore del Gaming ha contribuito in modo significativo, registrando ricavi in crescita del 56% rispetto alle previsioni. Un dato che conferma l'entusiasmo e la soddisfazionedei consumatori per le soluzioni di gioco Nnvidia, considerando le sfide globali legate alla catena di approvvigionamento.

Nonostante i risultati da record, prima di invertire rotta, l'immediata reazione del mercato è stata contraddittoria. Dopo la pubblicazione dei dati, il titolo Nvidia aveva subito un calo del 3% nell'after-hours trading, probabilmente a causa delle aspettative estremamente alte degli investitori. Tuttavia, la situazione si è rapidamente invertita, con il titolo che ha guadagnato il 6%. Inoltre, i conti di Nvidia hanno anche trainato la tecnologia in Piazza Affari, registrando un aumento del 10,40% oggi a Milano, salendo di 65,50 euro a 695,50 euro per azione.

Il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha commentato i risultati eccezionali affermando: "Siamo entusiasti dei progressi che abbiamo compiuto nel quarto trimestre e nell'intero anno fiscale. La nostra innovazione continua e la crescente adozione delle nostre soluzioni da parte dei clienti ci posizionano in modo unico per sfruttare le straordinarie opportunità nel mondo dell'IA, dei data center e del gaming".

Guardando avanti, le prospettive di Nvidia per il trimestre in corso sono altrettanto promettenti, con una guidance sui ricavi stimata a 24 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti. Con una solida base finanziaria, una leadership tecnologica consolidata e una crescente domanda di soluzioni innovative, Nvidia continua a dominare il panorama dell'informatica accelerata e dell'intelligenza artificiale.