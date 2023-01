Ocse, rallenta l'inflazione a novembre. Istat: energia spingerà i prezzi 2023

Inflazione, i tassi più elevati in Estonia, Ungheria, Lettonia e Turchia

Rallenta la corsa dei prezzi nell'area Ocse nel mese di novembre al 10,3%, tornando ai livelli di agosto, ma le incognite sul 2023 restano comunque molte. In Italia il rialzo dei prezzi resta stabile al all'11,8%, secondo quanto emerge dall'ultima stima fatta dall'organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico internazionale con sede a Parigi. Il calo dell'inflazione tra ottobre e novembre è stato registrato in 25 dei 38 Paesi Ocse. Tuttavia, l'inflazione è aumentata di almeno 0,5 punti percentuali in Cile, Repubblica Ceca, Finlandia, Ungheria, Repubblica Slovacca e Svezia. I tassi di inflazione più elevati su base annua sono stati registrati in Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Turchia (tutti superiori al 20%).

L'inflazione energetica ha continuato a scendere nell'Ocse, calando al 23,9% a novembre, dopo il 28,1% di ottobre, raggiungendo il tasso più basso da settembre 2021. Tuttavia, è rimasta al di sopra del 10% in 34 dei 38 Paesi Ocse e al di sopra del 30% in 14 di essi. L'inflazione energetica è diminuita nella maggior parte dei Paesi, aumentando solo in Repubblica Ceca, Finlandia, Slovenia e Svezia. L'inflazione alimentare è rimasta stabile al 16,1%, mentre l'inflazione al netto di cibo ed energia è scesa marginalmente al 7,5% a novembre.

L'inflazione su base annua nel G7 è scesa al 7,4% a novembre, dal 7,8% di ottobre. Tra i Paesi del G7, l'inflazione è diminuita in Germania, Regno Unito e Stati Uniti e ha registrato solo piccole variazioni negli altri Paesi. L'inflazione dei prodotti alimentari e dell'energia ha continuato a essere il principale contributo all'inflazione complessiva in Francia, Germania, Italia e Giappone, mentre l'inflazione al netto dei prodotti alimentari e dell'energia è stata il principale motore dell'inflazione in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Nell'area dell'euro, l'inflazione su base annua è scesa al 10,1% a novembre, dal 10,6% di ottobre, a causa del forte calo dell'inflazione energetica. Si è trattato del primo calo dell'inflazione Hicp su base annua dal giugno 2021. La stima flash di Eurostat per l'area dell'euro a dicembre 2022 indica un'ulteriore diminuzione dell'inflazione su base annua, al 9,2%, con un calo dell'inflazione energetica al 25,7% dal 34,9% di novembre, ma un aumento dell'inflazione al netto di cibo ed energia al 5,2% dal 5,0%.

Nel G20, l'inflazione su base annua è scesa al 9,0% a novembre, dal 9,5% di ottobre. Al di fuori dell'Ocse, l'inflazione su base annua è diminuita in Brasile, Cina, India, Indonesia, Arabia Saudita e Sudafrica, mentre è aumentata solo in Argentina.

Istat: "Nel 2023 l'Italia avrà un'inflazione al 5,1%"

A fare i conti sull'anno che verrà nel nostro Paese è il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo. Intervistato da SkyTg24 ha dichiarato che nel 2023 l'Italia avrà un'inflazione pari al 5,1% un dato "penalizzante in misura più rilevante soprattutto per le fasce deboli". Blangiardo spiega che "se le cose non peggiorano porteremo avanti un dato acquisto al 5,1%, valore decisamente più alto rispetto a quanto accaduto l'anno precedente". L'inflazione, sottolinea il presidente dell'Istat, "è penalizzante in misura più rilevante soprattutto per le fasce più deboli".

Sull'inflazione, ragiona Blangiardo, i carburanti hanno un effetto "diretto" e uno "indiretto", dovuto ai trasporti e all'intermediazione. "É evidente, spiega, che questo può rappresentare un grosso problema in prospettiva se le cose dovessero andare nella direzione di una continua crescita e della speculazione che alimenta questa crescita". Per Blangiardo, la stima dell'inflazione al 5,1% è comunque "un'ipotesi ottimistica" che "immagina che ci si assesti ai livelli attuali. Certo se le cose dovessero peggiorare quei valori vengono superati al rialzo ed è chiaro che il problema, soprattutto per le famiglie meno abbienti, si accentua ulteriormente".