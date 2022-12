Opa Finlogic, Credem sigla nuovi accordi di reinvestimento con Hydra

Credem-Finlogic, l'Opa prevede un corrispettivo di 12 euro per azione

In riferimento all'offerta pubblica di acquisto su Finlogic, società quotata in Borsa e attiva nel settore dell'Information Tecnhlogy, Credem Private Equity SGR ha sottoscritto con Hydra, società holding di partecipazione e titolare del 10,395% del capitale sociale, un impegno di adesione per portare in adesione all'Opa l'intera partecipazione e un impegno di reinvestimento dei proventi derivanti dall'adesione all'offerta. L'offera pubblica di acquisto prevede un corrispettivo di 12 euro per azione ed è finalizzata al delisting. L'operazione è stata annunciata da Credem il 6 dicembre 2022.