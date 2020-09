Open Fiber e Nokia, l’obiettivo: espandere la banda ultra larga FTTH a livello nazionale

Elisabetta Ripa, Open Fiber: “L'infrastruttura FTTH è stata un fattore chiave per accelerare la trasformazione digitale del nostro Paese sbloccando nuove opportunità per l'economia digitale italiana, stimolando la produzione e promuovendo la competività"

Nokia ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con Open Fiber, operatore italiano wholesale di infrastrutture di telecomunicazioni, per fornire tecnologie all'avanguardia per il trasporto ottico con l’obiettivo di espandere la rete fiber-to-the-home (FTTH) Ultra-BroadBand (UBB) a livello nazionale. Nokia supporta l'impegno di Open Fiber per la costruzione di una rete UBB ottica completamente in fibra per collegare più di 6.000 comuni in tutte le regioni italiane. Una rete che soddisfa gli obiettivi fissati dalla Strategia Italiana per la Gigabit Society 2025, con una velocità fino a 1 Gb/s.

Nokia e SIAE Microelettronica, partner di servizi e tecnologia di Nokia, hanno costituito un consorzio per fornire le soluzioni 1830 Optical Network Extender (ONE) e Network Functions Manager-Transport (NFM-T) per il livello di aggregazione della rete di accesso di Open Fiber. Il consorzio fornirà servizi tra cui l'installazione e la messa in opera della rete. Il servizio di rete UBB sarà quindi affittato dagli operatori locali di fibra ottica (FTTH e FTTP) in tutto il Paese.

Come parte della famiglia di soluzioni ottiche Nokia WaveFabric, la suite Nokia 1830 ONE di sistemi WDM (Wavelength Division Multiplexing)/OTN (Optical Transport Network) è progettata per avere un ingombro minimo, offrendo allo stesso tempo funzionalità ROADM all'avanguardia, elevata larghezza di banda di trasporto ed aggrezione di servizi, consentendo l'ottimizzazione di Capex/Opex. Il 1830 ONE ha la modularità e la densità per consentire un maggior numero di connessioni e capacita’ ed è ideale per la realizzazione di reti di Accesso nella maggior parte delle situazioni geografiche, incluse le aree meno accessibili. Nokia supporta già Open Fiber con terminali di linea ottica (OLT) e terminali di rete ottica cliente (ONT) e relativi servizi nelle zone rurali d'Italia.

Elisabetta Ripa, CEO di Open Fiber, ha dichiarato: “L'infrastruttura ultrabroad FTTH si è dimostrata un fattore chiave per accelerare la trasformazione digitale del nostro paese sbloccando nuove opportunità per l'economia digitale italiana, stimolando la produzione e promuovendo la competività. Crediamo che anche la scelta dei prodotti e delle soluzioni di rete ottica di Nokia accelererà ulteriormente il nostro piano infrastrutturale FTTH portando affidabilità, apertura e innovazione sul mercato”.

Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e VP Nokia Italia, ha dichiarato: “Siamo felici che Open Fiber abbia fiducia nelle soluzioni ottiche di Nokia per espandere la propria rete a banda ultra larga della nuova Gigabit Society. Questo accordo è importante per Nokia Italia e il nostro centro di ricerca e sviluppo ottico a Vimercate, dove affrontiamo le sfide dell'innovazione con grande passione, competenza e professionalità. Essere riconosciuti da un partner come Open Fiber ci motiva ulteriormente”.