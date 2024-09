Oracle brilla e conquista Wall Street: così Ellison scalza Bezos e si piazza secondo sul podio dei miliardari

Oracle scatta in Borsa, Larry Ellison ora è il secondo più ricco del mondo

Il boom dell'intelligenza artificiale ha mandato in orbita il titolo Oracle. E dunque il patrimonio netto del fondatore e presidente Larry Ellison ha superato quello di Jeff Bezos, rendendolo la seconda persona più ricca del mondo, dopo Elon Musk che resta saldamente al comando con 250 miliardi di dollari. Questo dichiara il Forbes’real-time billionaires list, l'indice elaborato dalla nota rivista che tiene conto, giorno per giorno, delle variazioni dei titoli in Borsa.

Il patrimonio netto in tempo reale del presidente di Oracle è salito dunque a 206 miliardi di dollari. Non ci dobbiamo comunque preoccupare per Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che resta a un passo e sempre pronto al sorpasso con 203,1 miliardi di dollari. Notevole comunque la performance di Oracle le cui azioni Oracle sono salite di circa il 63,4% quest'anno (più 20% solo nel mese di settembre) grazie alle attività cloud legate all'AI. Ed è sempre notevole la quota di azioni Oracle, fondata nel 1977, ancora posseduta da Larry Ellison, circa il 40% di quelle in circolazione.

Dopo aver battuto le aspettative di Wall Street con i risultati del terzo trimestre la scorsa settimana, la società di software ha visto i corsi azionari salire del 13% in un solo giorno per chiudere a 157 dollari per azione l'11 settembre. I ricavi trimestrali dell'azienda sono aumentati del 7% rispetto all'anno precedente. Meglio ancora ha fatto la divisione servizi cloud, da sottolineare che Oracle è stata tra le prime aziende software al mondo a ipotizzare il cosiddetto cloud computing, cresciuta del 12% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. " I servizi cloud sono diventati il più grande business di Oracle - ha detto l'ad Safra Catz in un comunicato- e dunque anche la crescita degli utili per azione ha accelerato".

Il presidente Ellison ha detto che l'azienda ha 162 cloud data center nel mondo. " Il più grande - ha detto- misura una potenza da 800 megawatt e contiene moltissimi Cluster Gpu di Nvidia per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale su larga scala". Ellison ha anche detto che lui ed Elon Musk, hanno chiesto all'ad di Nvidia, Jensen Huang che nella classifica di Forbes è il 14 posizione, di avere più Gpu per alimentare i server cloud presenti nei loro data center.

Per la cronaca nella classifica Forbes il primo degli italiani è Giovanni Ferrero 33esimo, della nota casa dolciaria, al 49esimo posto c'è Gianluigi Aponte della compagnia di navigazione e shipping Msc, mentre al 67esimo il finanziere Andrea Pignataro. Le prime 10 posizioni sono comunque tutte assegnate a paperoni made in Usa. Unico europeo, in 5 posizione, Bernard Arnault, il re del lusso di Lvmh.