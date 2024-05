Orsini a LA PIAZZA, il presidente di Confindustria sarà ospite della kermesse

Il Presidente di Confindustria a "LA PIAZZA" di affaritaliani.it: Emanuele Orsini sarà ospite della kermesse

"Il successo de 'La Piazza' è dovuto alla scelta strategica della data, fissata per l'ultimo weekend di agosto", ha dichiarato il direttore di affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, premiato sul palco dell'"Oscar del Libro 2024", cerimonia che si è tenuta a Conversano lo scorso 16 maggio. E nel programma della prossima edizione della kermesse di Ceglie Messapica, infatti, è già confermato un ospite importante: Emanuele Orsini, nuovo presidente di Confindustria.

L'ufficialità della poltrona di presidente è arrivata per Orsini il 4 aprile. Cinquantuno anni, nato a Sassuolo da genitori imprenditori, ha ricoperto diversi ruoli di prestigio negli anni. Guida oggi Sistem Costruzioni e Tino Prosciutti, con un giro d'affari di oltre cento milioni di euro. La Sistem Costruzioni, fondata dal padre nel 1978, è un pilastro nel settore dei prefabbricati e dei materiali per la costruzione in legno. Oltre alla Sistem Costruzioni, Orsini è anche amministratore della Tino Prosciutti, un'altra azienda di famiglia con un fatturato di 72 milioni di euro, leader nel settore del prosciutto crudo stagionato e disossato.

Manager di grandi imprese, dunque, economisti e politici saranno nuovamente protagonisti del programma de "LA PIAZZA - Il bene comune", che verrà ben definito rimanendo coerente con il suo consolidato obiettivo: “La politica dopo le ‘ferie’. "Il periodo in cui si svolge La Piazza a Ceglie Messapica è stato selezionato con cura - ha spiegato il direttore Perrino -, verso il 20 di agosto si svolge il Meeting di Rimini, mentre il Forum di Cernobbio si tiene i primi di settembre. 'La Piazza', quindi, rappresenta un momento perfetto per proiettarsi verso il futuro e riflettere sull'autunno imminente. Con la politica in ferie ad agosto, a fine mese si avverte il bisogno, da parte dei politici, di tornare a parlare, da parte del pubblico, di ascoltare, e da parte dei giornalisti, di riprendere a scrivere. Tutti questi fattori hanno contribuito a fare de 'La Piazza' un grande successo. Ceglie Messapica ospita un evento che è diventato un appuntamento molto importante della politica e dell'economia nazionale".