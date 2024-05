Orsini eletto presidente di Confindustria. Sarà ospite a La Piazza di Affari

Confindustria, l'imprenditore industriale Emanuele Orsini è il nuovo presidente

Emanuele Orsini è stato eletto presidente di Confindustria dall’Assemblea privata dell’associazione di Viale dell’Astronomia. Designato Presidente dal Consiglio Generale di Confindustria dello scorso 4 aprile Orsini guiderà il sistema Confindustriale per i prossimi quattro anni., con oltre 150mila imprese associate con più di 5 milioni di dipendenti, ed un contributo del 34% al Pil.

Il nuovo presidente di Confindustria sarà anche ospite della prossima edizione de "LA PIAZZA" di affaritaliani.it, la kermesse che ogni anno va in scena a Ceglie Messapica (Brindisi) a fine agosto.

Chi è Emanuele Orsini

Emiliano, classe 1973 amministratore delegato di Sistem Costruzioni Srl, e di Tino Prosciutti SpA con un giro d'affari di 100 milioni di euro. Emanuele Orsini è anche Presidente di Maranello Residence Srl, il primo complesso residenziale dedicato al mondo del Cavallino, oltre che consigliere delegato di Sistem Cubiertas Iberica Sl. e consigliere di amministrazione di Afi – Associazione Forestale Italiana. Nel 2013 ha assunto anche la direzione di Assolegno, per poi essere eletto presidente di FederlegnoArredo e FederlegnoArredo Eventi nel 2017.

Cinquantuno anni, sposato con tre figli, una passione per la bicicletta, i labrador e le moto. Schietto e diretto, tratti tipici di un puro emiliano. Figlio d'arte, Orsini ha intrapreso una scalata strettamente intrecciata con quella della sua famiglia. La Sistem Costruzioni, fondata dal padre nel 1978, è stata la sua scuola di vita. A soli 18 anni, si trovava già nei cantieri dell'impresa di suo padre, Carlo, per imparare il mestiere. Imprenditore dell’edilizia in legno e dell’alimentare, Orsini è stato eletto presidente con il 93% dei consensi: sono stati 789 i voti favorevoli, 4 i contrari, con 848 presenti al voto su 865 aventi diritto (il 98%).