Ovs, confermato l'acquisto di Stefanel. Salvi i dipendenti del brand veneto

Ovs ha confermato l'acquisizione del brand Stefanel e dei 23 punti vendita gestiti direttamente della storica azienda di abbigliamento veneta. Nessun licenziamento tra i 100 dipendenti provenienti dalla societa' fino ad oggi in amministrazione controllata. I negozi verranno man mano riaperti gia' a partire da questa settimana e rappresenteranno la base di ripartenza per il rilancio del brand, che prevede un piu' ampio piano di crescita gia' nel corso del 2021.

I prodotti che si troveranno nei negozi rappresentano l'ultima collezione sviluppata dalla precedente gestione. 'Come gia' anticipato', si legge in una nota del gruppo veneziano 'siamo da tempo al lavoro sullo sviluppo del nuovo prodotto che si trovera' in negozio a partire dall'avvio della futura stagione autunno inverno 2021. I team misti che sono al lavoro daranno vita ad un prodotto fortemente contemporaneo e accessibile, sempre pero' caratterizzato da uno stile, una femminilita', una ricercatezza nei particolari, e una qualita' dei materiali, che dovranno rappresentare la carta di identita' del brand. Rilevanti le manifestazioni di interesse che rileviamo anche da alcuni mercati esteri dove il brand era particolarmente amato'.