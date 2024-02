Ovs entra in Golden Point per lo sviluppo della linea dell'underwear

Ovs entra in Golden Point, l'accordo per lo sviluppo del segmento 'underwear'

Ovs ha annunciato un accordo mediante una lettera di intenti con gli azionisti di Goldenpoint, mirando a creare una potenziale partnership industriale. Secondo quanto dichiarato nella nota ufficiale, l'obiettivo principale dell'operazione è il rafforzamento dell'attuale offerta merceologica, con particolare attenzione al segmento della biancheria intima, ovvero l' 'underwear'. Inoltre, si prevede di sfruttare le sinergie derivanti dalla condivisione della supply chain del gruppo Ovs, al fine di ottimizzare i processi produttivi e distributivi.

"L'operazione prevede un possibile iniziale investimento di Ovs in Goldenpoint con una partecipazione di minoranza e la sottoscrizione di uno strumento finanziario che, nel medio termine, Ovs può convertire in una partecipazione di controllo", viene spiegato nella nota. Pertanto, questa partnership non solo offre vantaggi tangibili in termini di espansione dell'offerta e ottimizzazione delle operazioni, ma potrebbe anche aprire la strada a nuove opportunità di crescita, come lo sviluppo di nuovi punti vendita nel settore dell'intimo.

Ovs ha una quota di mercato del 9,6%, mentre Goldenpoint vanta una rete di vendita di circa 380 negozi nei centri storici e nei principali centri commerciali in Italia, con un fatturato di quasi 100 milioni di euro. Per Ovs non si tratta della prima operazione per crescere. Già nel marzo del 2021 aveva rilevato Stefanel mantenendo i 100 dipendenti e gli archivi della griffe della maglieria, per poi rilanciarla nell'ottobre dello stesso anno con nuove collezioni di 'pret à porter'. E' saltata invece lo scorso anno l'acquisizione di Coin.