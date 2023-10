OVS nel mondo dello sport: presentata la linea sci con Deborah Compagnoni

OVS lancia "Altavia", la nuova linea sci e outdoor realizzata in collaborazione con la campionessa Deborah Compagnoni

OVS ha presentato oggi, nello showroom di Milano, la nuova linea sci e outdoor Altavia, realizzata con la collaborazione della campionessa olimpica Deborah Compagnoni. A raccontare la nuova partnership, l'Amministratore Delegato di OVS Stefano Beraldo. Quella di oggi è la prima tappa di un percorso auspicabilmente lungo e interessante, che parte, appunto, con lo sci. OVS ha infatti deciso di dedicarsi anche all’abbigliamento sport e outdoor, inaugurando il progetto proprio con Deborah Compagnoni.

L'idea, ha spiegato Beraldo, nasce dalla volontà di ampliare l'offerta di OVS, che già veste gli italiani nel loro quotidiano, con l'obiettivo di poterli accompagnare anche nelle esperienze sportive. "Siamo partiti in sordina", ha affermato l'AD di OVS, "commettendo anche degli errori. Adesso facciamo sul serio". Il risultato è quello di presentare oggi capi di abbigliamento tecnico di assoluta qualità, realizzati con sapienza e competenza. Per questo la scelta di Deborah. La campionessa non si è limitata ad essere la testimonial della collezione, ma ha fornito il suo reale contributo per aiutare il team di OVS a realizzare capi in grado di soddisfare le esigenze degli sciatori, dal dilettante al campione del mondo. Alla collezione seguiranno abiti adatti a vivere la montagna in modo dinamico, proseguendo nella partnership con Deborah, i cui valori sposano alla perfezione la vision di OVS.

La collezione Altavia garantisce protezione dal vento, dall'umidità e dal freddo, senza rinunciare a un'ampia libertà di movimento, traspirabilità e aderenza. I tessuti sono assemblati con cuciture termonastrate, che assicurano la tenuta. I padding interni sono realizzati in Thermore, un materiale che ottimizza la tenuta di calore e la traspirabilità anche nei tessuti più leggeri. Infine, per garantire ai capi funzionalità e comfort, zip a tenuta stagna, ghette antineve elasticizzate, bretelle staccabili, aperture laterali di ventilazione, orlo regolabile per i pantaloni e cappuccio con fissaggio monomano.

Della collezione, realizzata nei colori nero, bianco, azzurro, rosa corallo, blu elettrico e giallo, fanno parte due tipi di giacche, il guscio protettivo da abbinare al piumino leggero e la giacca da sci. Poi vi sono i pantaloni, i pile, i sotto tuta termici, le calze, i guanti e i cappelli. Infine, OVS ha deciso di realizzare anche la mini-collezione sci PIOMBO (monocromatica) e la collezione Maui&Sons, dedicata a chi pratica snowboard.

Nel definire i punti prezzo, l'obiettivo che OVS si è posta è stato quello di risultare meno costosi rispetto ai leader di mercato, ma leggermente più costosi del leader dei volumi, per offrire a chi non ha voglia di spendere somme eccessive un’alternativa che, almeno fino ad oggi, mancava.

L'intervista di affaritaliani.it a Stefano Beraldo, Amministratore Delegato OVS

"Il progetto presentato oggi nasce dall'idea di voler mettere tutti gli italiani nella condizione di non dover spendere per forza cifre eccessive per una pratica sportiva così popolare e diffusa. Vogliamo offrire loro un'alternativa, per poter avere un prodotto, realizzato con la collaborazione tecnica e non solo di immagine di Deborah Compagnoni, e a un prezzo invidiabile", ha dichiarato a margine dell'evento di presentazione Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS. La collezione è completa, e ambisce a consentire ai clienti di OVS, e a chi ancora non lo è, di trovare sul mercato un'opzione più accessibile, senza rinunciare alla qualità.

Per quanto riguarda il tema della sostenibilità, Beraldo ha ricordato il costante impegno di OVS, per il terzo anno di fila nominata azienda più trasparente al mondo dall'organizzazione no profit Fashion Revolution: "Questa collezione, ad esempio", aggiunge l'AD, "è realizzata attraverso l'utilizzo di materiali totalmente riciclati, come ulteriore dimostrazione della nostra continua attenzione al tema della sostenibilità".

La produzione proseguirà, per quanto riguarda la montagna, con una collezione dedicata al trekking e alla passeggiata: "Realizzeremo, inoltre, una versione più leggera di questi capi, che si potranno così usare non solo per lo sci. Inoltre, il prossimo anno presenteremo la seconda stagione dedicata al tennis", ha concluso Beraldo.

L'intervista di affaritaliani.it alla campionessa olimpica Deborah Compagnoni

"La collaborazione arriva dalla scelta del Gruppo e di Stefano di creare una linea sportiva dedicata allo sci. L'idea era di sviluppare una partnership che non fosse solamente da testimonial, ma che portasse un contributo reale per quanto concerne lo sviluppo tecnico, nella vestibilità, nella scelta dei colori e relativamente a tanti altri dettagli necessari nell'abbigliamento da sci", ha dichiarato la campionessa Deborah Compagnoni. "Abbiamo lavorato moltissimo su un prodotto che fosse, a livello di prezzi, più accessibile per tutti".

"Il nome, Altavia, richiama quei sentieri di montagna che collegano aree diverse, da un rifugio all'altro. Questi percorsi sono bellissimi da scoprire, ed è questa è l'idea che sta dietro alla linea: è tutto da scoprire", ha concluso Compagnoni.