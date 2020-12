Ovs, operazione sul marchio Stefanel. E il Ceo Beraldo studia altri dossier

“Siamo entrati in una trattativa in esclusiva' con l'amministrazione straordinaria di Stefanel, 'al termine del quale la prossima settimana l'orientamento del commissario e' di presentare al Mise la proposta di aggiudicazione”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Ovs, Stefano Beraldo, nel corso di una conferenza stampa. Stefanel, ha aggiunto, 'e' un marchio storico, secondo me bellissimo. Ha ancora un vissuto positivo nonostante ultimo periodo di difficolta''. Stefanel, ha proseguito 'vuol dire soprattutto donna e maglieria. La nostra volonta' e' di usare questo marchio per arricchire il nostro portafoglio di business'.

Non ci saranno corner Stefanel dentro Ovs, ma l'intenzione e' di usare il logo Stefanel 'per caratterizzare la componente di maglieria di posizionamento premium', mantenendo allo stesso tempo 'indipendenti i negozi Stefanel e i marchi Stefanel' che, secondo Beraldo hanno 'possibilita' di sviluppo interessanti' sia in Italia che all'estero. 'Spero i primi di gennaio risulteremo aggiudicatari', ha poi aggiunto Beraldo. Il manager ha poi sottolineato che per il momento non verra' rivelata la cifra offerta: 'Non diciamo quanto abbiamo offerto perche' non sappiamo se e' una notizia che il Mise gradisce venga diffusa', ha spiegato, ribadendo comunque che 'e' un'operazione che si puo' intuire non sara' di dimensioni tali da modificare i nostri assetti finanziari'.

Quanto alla crescita della rete, anche attraverso franchising, Beraldo ha rivelato di aver gia' ricevuto 'molte richieste da parte di nostri partner per aprire un negozio Stefanel', chiarendo tuttavia che per prima cosa sara' necessario concentrarsi sul prodotto.