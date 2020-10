Ovs, stretto l'accordo con Margherita Distribuzione: 18 nuovi negozi

Ovs SpA sigla un accordo con Margherita Distribuzione

OVS SpA, gruppo leader in Italia nel mercato dell'abbigliamento per donna, uomo e bambino e Margherita Distribuzione, hanno siglato l’accordo per l'apertura, nel corso del 2021, di 7 negozi a insegna OVS e 11 negozi ad insegna Upim. Si tratta di circa 25.000 metri quadrati in ottime location, situate negli spazi derivanti dalla valorizzazione di centri commerciali ex-Auchan. Grazie a queste nuove aperture OVS si inserisce all'interno di alcuni tra i migliori centri commerciali del Paese.

“Siamo soddisfatti di questo accordo, che rappresenta, peraltro, non solo un’opportunità commerciale, ma anche un’ulteriore opportunità sul piano della “sostenibilità sociale” ed occupazionale legata agli interventi di ristrutturazione di Margherita Distribuzione. Nei negozi di OVS potrà infatti essere re-impiegato parte del personale di Margherita, sulla base di quelle che saranno le specifiche esigenze organizzative di ciascun negozio”, commenta Antonio Brianti, Amministratore Delegato di Margherita Distribuzione. La gestione degli immobili verrà affidata a WRM Capital Asset Management, SGR del WRM Group, che ad oggi gestisce più di 450.000 metri quadrati di aree commerciali in Italia.

Ovs: "L'operazione segna un importante passo"

“L’operazione rappresenta un altro importante passo nella strategia di espansione dell’attività di WRM Group in Italia, con un forte consolidamento nella gestione di immobili. Siamo intenzionati a proseguire la crescita delle masse gestite, anche grazie all’attività di WRM Real Estate Services, società di Property & Facility Mananagement del WRM Group.”, commenta Raffaele Mincione, Principal e Fondatore del WRM Group.