PagoPa sbarca nei pagamenti sanitari: basta code, il ticket si compra col pos

PagoPa semplifica i pagamenti di cittadini e ospedali, ora è attivo anche per i ticket sanitari

L’adozione della piattaforma pagoPA nella gestione dei ticket sanitari (posizioni debitorie di pagoPA) si inserisce nel processo di innovazione tecnologica e digitale del nostro Paese, tracciata dal PNRR. L’obiettivo sfidante è quello di offrire ai cittadini una piattaforma che possa garantire l’interoperabilità tra i diversi servizi della Pubblica Amministrazione e che renda il momento del pagamento rapido e sicuro.

L’adozione di pagoPA in ambito sanitario è un tema articolato, a causa di molteplici fattori coinvolti nell’erogazione del servizio di gestione delle posizioni debitorie. In particolare si assiste a due momenti ben distinti, ma fra loro complementari per finalizzare l’operazione: la gestione e la pubblicazione del ticket sanitario e il relativo pagamento.

La gestione del ticket prevede un’articolata attività di integrazione tra il gestionale dell’ASL e la piattaforma regionale di pubblicazione delle posizioni debitorie pagoPA. Questo servizio, definito “Partner Tecnologico”, non solo permette di ricevere dal gestionale dell’ASL il ticket da pubblicare, ma ha soprattutto il compito di comunicare l’avvenuto pagamento al gestionale dell’ASL e produrre la rendicontazione dettagliata del flusso finanziario degli incassi.

Il pagamento del ticket sanitario, invece, può essere effettuato in diverse modalità e in molteplici punti di accettazione abilitati alla gestione del pagamento tramite piattaforma pagoPA; l‘erogazione del servizio all’interno dell’ASL prevede che venga effettuato in ottemperanza alle norme previste da pagoPA, tramite un prestatore di servizi di pagamento abilitato.

L’ASL può mettere a disposizione dei propri utenti i pagamenti presso le proprie sedi, adottando una soluzione integrata che comprende: il proprio Gestionale del CUP, i Terminali di pagamento (POS presso CUP, sportelli self-service, intramoenia) e un prestatore di servizi abilitato alla gestione del pagamento pagoPA.