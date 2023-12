Panettone dell'Eurospin, ma è solo l'etichetta. Ecco il marchio top produttore

Panettone dell’Eurospin, ma è solo l'etichetta. Ecco il marchio top che lo produce alla metà del costo

Spesso, soprattutto se si parla di grandi dolci natalizi, si tende ad associare la qualità di un prodotto alla sua notorietà, o meglio ancora alla sua marca. Ma, si sa, panettoni e pandori brandizzati costano molto di più degli altri (confezionati), soprattutto a ridosso dei giorni festivi.

Tuttavia se anche ora non vogliamo spendere una fortuna ma comunque acquistare un panettone degno di nota possiamo fare un salto in uno dei tantissimi store Eurospin sparsi in Italia e acquistarne uno o di più che recano la firma di Duca Moscati. Sotto questo nome, decisamente particolare e romantico, si trova celato un noto marchio. Parliamo niente di meno che della Paluani. Lo scrive Sicilianews24. E, udite udite, essa produce sempre per Eurospin il pandoro, i torroncini, i cioccolatini e le varie praline. E a Pasqua ci delizia con la colomba. Insomma, ora è ben chiaro perché il panettone che troviamo in questa catena discount sia così buono.