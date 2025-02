Papa Francesco in ospedale per la quarta volta: tutti i ricoveri del pontefice

Motivo : Ricovero al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico programmato per un' ernia addominale , legata a una cicatrice di un precedente intervento.

Dettagli: L'operazione, eseguita in anestesia generale, ha richiesto l'applicazione di una protesi per rinforzare la parete addominale. Il Papa è rimasto in ospedale per 9 giorni.